Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Автомобилист
Футбол. Еврокубки
19:45
Цюрих
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:45
ПСВ
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
19:45
АЕК Л
Ренн
Футбол. Еврокубки
19:45
Фенербахче
Динамо К
Футбол. Еврокубки
19:45
Лудогорец
Рома
Футбол. Еврокубки
19:45
ХИК
Бетис
Футбол. Еврокубки
19:45
Мальме
Брага
Футбол. Еврокубки
19:45
Унион Б
Юнион
Футбол. Еврокубки
19:45
Фиорентина
РФШ
Футбол. Еврокубки
19:45
Хартс
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
19:45
Андерлехт
Силькеборг
Футбол. Еврокубки
19:45
Вильярреал
Лех
Футбол. Еврокубки
19:45
Аустрия
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
19:45
Словацко
Партизан
Футбол. Еврокубки
19:45
Ницца
Кельн
Футбол. Еврокубки
19:45
Балкани
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:00
Омония
Шериф
Футбол. Еврокубки
22:00
Лацио
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Штурм
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
22:00
Нант
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Фрайбург
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Монако
Футбол. Еврокубки
22:00
Ференцварош
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Стяуа
Футбол. Еврокубки
22:00
Днепр-1
АЗ
Футбол. Еврокубки
22:00
Вадуц
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Мольде
Гент
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Юргорден
Футбол. Еврокубки
22:00
Сивасспор
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Пюник
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
Жальгирис В
Все события
Фоторепортажи
33Тюкавин прервал неудачную серию «Динамо», Абаскаль впервые проиграл со «Спартаком» в РПЛ: фото дерби
27ЦСКА — «Ак Барс»: Загитова на трибуне и первый гол Радулова
12:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские фигуристы ответили на вопрос о мотивации после отстранения

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили на вопрос о мотивации после отстранения сборной от международных соревнований. Их слова приводит Sport 24.

Наверх
Источник: AP 2022

«Мотивация — это вторая пара, которая подрастает в нашей группе. У нас в стране, городе конкуренция очень на высоком уровне, не скучаем», — заявили фигуристы.

Мишина и Галлямов тренируются в группе Тамары Москвиной. Они бронзовые призеры Олимпийских игр в Пекине в личном зачете. Также в активе фигуристов есть золото чемпионата мира и чемпионата Европы.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин назвал единственной мотивацией отстраненных спортсменов денежные вознаграждения за выступления внутри страны. Он также заявил о потере целого поколения талантливых российских фигуристов из-за сокращения квот на чемпионат мира-2023.

 Как звезда мирового спорта оказалась на грани суицида, но смогла начать новую жизнь
Как нелепое ДТП и смерть известного ученого сломали карьеру одного из лучших футболистов СССР?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь