Российские фигуристы ответили на вопрос о мотивации после отстранения

«Мотивация — это вторая пара, которая подрастает в нашей группе. У нас в стране, городе конкуренция очень на высоком уровне, не скучаем», — заявили фигуристы.

Мишина и Галлямов тренируются в группе Тамары Москвиной. Они бронзовые призеры Олимпийских игр в Пекине в личном зачете. Также в активе фигуристов есть золото чемпионата мира и чемпионата Европы.