Плющенко рассказал о воспитании сына

«В его возрасте есть ребята, которые уже прыгают тройные. Мы их учим потихоньку. У меня нет цели, чтобы он проводил по пять‑шесть часов на льду», — сказал Плющенко, добавив, что ограничивает нагрузки сына.

Плющенко заявил, что не согласен с родителями, которые давят на юных спортсменов. «Конечно, требовать иногда необходимо, но не душить», — объяснил экс-фигурист.