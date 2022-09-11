Венгерская фигуристка пригрозила уйти из сборной из-за перехода россиянки
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Венгерские фигуристы выступают против приглашения в национальную сборную россиян, сменивших спортивное гражданство, сообщает Valasz Online.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Венгерские фигуристы выступают против приглашения в национальную сборную россиян, сменивших спортивное гражданство, сообщает Valasz Online.
Спортсмены опасаются, что из-за натурализации российских фигуристов они могут потерять место в составе сборной. 14-летняя юниорка Вивьенн Папп заявила, что сменит сборную, если в венгерской команде ее место займет бывшая россиянка Полина Джуманиязова.
«У меня были отличные результаты, но внезапно нашлась россиянка. Поеду туда, где меня ждут и ценят. Моя прекрасная страна во мне не нуждается», — написала Папп в соцсетях.
Ранее представители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили РИА Новости, что организация получила девятнадцать запросов на переход в сборные других стран с начала года. В настоящее время российские фигуристы не могут выступать в международных соревнованиях из-за отстранения, наложенного Международным союзом конькобежцев (ISU) на фоне событий на Украине.