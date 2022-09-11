Венгерская фигуристка пригрозила уйти из сборной из-за перехода россиянки

Спортсмены опасаются, что из-за натурализации российских фигуристов они могут потерять место в составе сборной. 14-летняя юниорка Вивьенн Папп заявила, что сменит сборную, если в венгерской команде ее место займет бывшая россиянка Полина Джуманиязова.

«У меня были отличные результаты, но внезапно нашлась россиянка. Поеду туда, где меня ждут и ценят. Моя прекрасная страна во мне не нуждается», — написала Папп в соцсетях.