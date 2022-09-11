Фигуристка Загитова рассказала, что хотела бы попробовать себя в гребном спорте

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не хотела бы играть в медийной футбольной команде, но попробовала бы себя в гребле. Об этом она рассказала на выставке достижений спорта Москвы «Спорт-Экспо» в воскресенье.

«Я люблю играть в футбол, даже в детстве, когда не было тренера, мы разминались тем, что пинали теннисный мяч. Пока не хочу играть за медийную команду, я больше люблю хоккей. Я хотела попробовать в боксе для развития себя, но не профессионально. Бокс тренирует выносливость, резкость, сердце, координацию, поэтому выбрала для себя этот вид, там всё качественно прокачивается, потом узнаешь, что где-то есть новые мышцы», — сказала Загитова.

«Пока у меня нет задачи проводить выставочные бои, но мы не знаем, что будет потом, я живу здесь и сейчас. Пока нет человека, которого хотела бы пригласить на бой. Хотела бы еще попробовать себя в гребле, но у меня руки слабые, сразу говорю», — добавила фигуристка.