Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио
Верона
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Алания
КАМАЗ
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрайбург
Боруссия М
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ренн
Осер
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-2
Енисей
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник
Кубань
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
СКА-Хабаровск
Уфа
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
Оренбург
80
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
ЦСКА
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эльче
Атлетик
14
Футбол. Зарубежный
19:30
Хетафе
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
19:45
Ростов
Спартак
Футбол. Зарубежный
18:30
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
17:00
Арсенал
Нефтехимик
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Волга
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Монако
Лион
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Салернитана
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Унион Б
01
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
16:00
Арсенал
Эвертон
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Аяччо
Ницца
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Монпелье
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Нант
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза
Реймс
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Монца
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Удинезе
13
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Родина
22
Футбол. Премьер-лига
15:00
Факел
Локомотив
20
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал
Мальорка
41
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Авангард
42
Футбол. Зарубежный
14:00
Страсбур
Клермон Фут
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Рубин
12
Футбол. Зарубежный
13:30
Аталанта
Кремонезе
11
Футбол. Премьер-лига
13:00
Урал
Торпедо
20
Хоккей. КХЛ
12:30
Сибирь
Трактор
Б
23
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Куньлунь
31
Все события
Фоторепортажи
22500-я победа «Спартака» в ЧР
19Эпоха Федуна в «Спартаке»
18:37 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Загитова рассказала, что хотела бы попробовать себя в гребном спорте

Спортсменка рассказала, что также любить играть в футбол.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не хотела бы играть в медийной футбольной команде, но попробовала бы себя в гребле. Об этом она рассказала на выставке достижений спорта Москвы «Спорт-Экспо» в воскресенье.

«Я люблю играть в футбол, даже в детстве, когда не было тренера, мы разминались тем, что пинали теннисный мяч. Пока не хочу играть за медийную команду, я больше люблю хоккей. Я хотела попробовать в боксе для развития себя, но не профессионально. Бокс тренирует выносливость, резкость, сердце, координацию, поэтому выбрала для себя этот вид, там всё качественно прокачивается, потом узнаешь, что где-то есть новые мышцы», — сказала Загитова.

«Пока у меня нет задачи проводить выставочные бои, но мы не знаем, что будет потом, я живу здесь и сейчас. Пока нет человека, которого хотела бы пригласить на бой. Хотела бы еще попробовать себя в гребле, но у меня руки слабые, сразу говорю», — добавила фигуристка.

Загитовой 20 лет, она является победительницей Олимпиады 2018 года, чемпионата мира 2019 года и чемпионата Европы 2018 года.

 Уехавший в США саблист исключен из состава сборной России
Ласицкене: я не верила, что нас могут так жестоко наказать
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь