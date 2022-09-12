Сотникова заявила, что не осуждает российских фигуристов за смену спортивного гражданства

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова не осуждает фигуристов, решивших сменить спортивное гражданство, так как спортсмены работают для того, чтобы их увидел весь мир. Об этом она заявила журналистам.

За последние полгода 19 российских фигуристов подали заявки на переходы, четыре спортсмена выразили желание вернуться в российский спорт.

«Давайте по-другому поставим вопрос, вы проработали 20 лет, что вы будете делать? Продолжать работать либо искать другую специальность, которая вам интересна, а спорт — это как наркотик, в хорошем смысле этого слова, мы начинаем и не можем остановиться, — сказала Сотникова. — А что будет делать человек, когда его мечта разрушилась на ровном месте? Он будет искать возможность сделать все для того, чтобы продолжать выступать, потому что мы все работаем на то, чтобы нас увидел весь мир, а не поработал 10 лет и все бросил».

Сотникова отметила, что могла сменить спортивное гражданство, если бы была действующим спортсменом. «Не исключено, потому что все прекрасно понимают, что у меня есть своя цель, которую я хотела достичь, я думаю, что тут более важны личные амбиции, — подчеркнула она. — Помню, как мама меня водила с тренировки, потому что мне было плохо, я чуть не умирала от этого фигурного катания, а потом я говорила ей, что все хорошо, давай идти дальше, ну как вы тут будете?».

«Если хочешь, найдешь возможность, все сделаешь для того, чтобы выступить там, где ты хочешь выступить. Поэтому я никого не осуждаю, всех можно понять, все мы люди. Нужно быть более дружелюбными друг к другу», — добавила Сотникова.