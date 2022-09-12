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11:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпионка ОИ в Сочи объяснила желание фигуристов сменить спортивное гражданство

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова объяснила желание российских фигуристов сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Что будет делать человек, когда его мечта разрушилась на ровном месте? Он будет искать возможность сделать все для того, чтобы продолжать выступать. Мы все работаем на то, чтобы нас увидел весь мир, а не поработал 10 лет и все бросил», — заявила она.

Сотникова добавила, что, вероятно, сама сменила бы флаг в случае отстранения сборной. «Думаю, что тут более важны личные амбиции. Я никого не осуждаю, всех можно понять, все мы люди», — сказала спортсменка.

10 сентября стало известно, что ученица Евгения Плющенко Софья Шифрина перейдет в сборную Израиля. Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что с начала 2022 года от российских фигуристов поступило 19 заявок на смену спортивного гражданства. Четыре спортсмена, ранее перешедшие в другие команды, вернулись в Россию.

Сотникова — чемпионка Олимпийских игр в Сочи-2014 в женском одиночном катании. В ее активе есть также два серебра чемпионата Европы. В марте 2020 года фигуристка завершила карьеру.

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