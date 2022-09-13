Российская фигуристка объяснила возвращение из сборной Германии
Российская фигуристка Арина Панфилова объяснила свое возвращение из сборной Германии. Ее слова приводит Metaratings.
Российская фигуристка Арина Панфилова объяснила свое возвращение из сборной Германии. Ее слова приводит Metaratings.
«Конечно, находясь в сборной Германии, мне было бы проще попасть на международные соревнования, но без российских спортсменов была бы не та конкуренция. И теперь, наверное, полного удовлетворения спортсмен-победитель получить не сможет», — заявила спортсменка.
Фигуристка также рассказала, почему сменила спортивное гражданство в первый раз. «Мне предложили встать в пару с мальчиком, у которого было двойное гражданство, он катался за Германию. У меня задачи или цели менять федерацию никогда не было. Я просто очень хотела выступать, поэтому согласилась», — сообщила Панфилова.
8 сентября генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал, что четыре фигуриста, ранее сменившие флаг, вернулись в Россию. Он отмечал, что это Анастасия Кобзарева (Бельгия), Андрей Какараза (Германия), Александра Любимова (Грузия) и Арина Панфилова (Германия).
Арина Панфилова перешла в сборную Германии в 2021 году. Ее новым партнером стал Максимилиан Дубов, ранее выступавший с россиянкой Софией Алексовой.