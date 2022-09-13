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13:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская фигуристка объяснила возвращение из сборной Германии

Российская фигуристка Арина Панфилова объяснила свое возвращение из сборной Германии. Ее слова приводит Metaratings.

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Источник: РИА "Новости"

«Конечно, находясь в сборной Германии, мне было бы проще попасть на международные соревнования, но без российских спортсменов была бы не та конкуренция. И теперь, наверное, полного удовлетворения спортсмен-победитель получить не сможет», — заявила спортсменка.

Фигуристка также рассказала, почему сменила спортивное гражданство в первый раз. «Мне предложили встать в пару с мальчиком, у которого было двойное гражданство, он катался за Германию. У меня задачи или цели менять федерацию никогда не было. Я просто очень хотела выступать, поэтому согласилась», — сообщила Панфилова.

8 сентября генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал, что четыре фигуриста, ранее сменившие флаг, вернулись в Россию. Он отмечал, что это Анастасия Кобзарева (Бельгия), Андрей Какараза (Германия), Александра Любимова (Грузия) и Арина Панфилова (Германия).

Арина Панфилова перешла в сборную Германии в 2021 году. Ее новым партнером стал Максимилиан Дубов, ранее выступавший с россиянкой Софией Алексовой.

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