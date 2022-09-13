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17:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис сделала аборт во время ЧМ-2021

Французская фигуристка Габриэла Пападакис, выступающая в танцах на льду с Гийомом Сизероном, рассказала, что пропустила чемпионат мира 2021 года из-за аборта.

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Источник: AP 2022

«Когда стало совсем плохо и я пропустила тренировку, Гийом и тренеры дали мне немного времени, чтобы я разобралась со своими проблемами. Потом они сказали: “Слушай, если ты собираешься выиграть Олимпиаду, нужно привести себя в чувство. Иначе мы всё завершаем”. Это было сказано не со зла, но меня припёрли к стенке. Тогда я решила “выздороветь”. Отчасти это сработало. Если бы они заметили, что я снова впадаю в прежнее состояние, это их отдалило бы, потому что я обещала, что возьму себя в руки.

Это не вопрос отсутствия поддержки, это, скорее, недостаток понимания. Когда я сказала, что не могу тренироваться, люди говорили: “Не не можешь, а не хочешь”. Нет, я и правда не могла. Желание здесь ни при чём. Понять, что я перенесла, может лишь тот, кто пережил нечто подобное.

Это всё началось год назад. Это совпало с моментом, когда я сделала аборт во время чемпионата мира. Можно сказать, что после этого всё пошло под откос. Я объявила, что сделала аборт. Меня навестили, вроде всё было нормально. По возвращении на каток мне сказали: не стоит об этом распространяться. Произошло что-то вроде глубокого отчуждения.

Думаю, тогда на меня накатила злоба, которую испытываешь, устав играть роль. Когда тошно от самого себя. Когда боишься осуждающих взглядов и уже устал скрываться. Когда я забеременела, то винила себя. Я же спортсменка, поэтому не имею права забеременеть. Сейчас мне это кажется нелепым. Но факт остаётся фактом — я думала именно так. Я ждала две недели, чтобы признаться Гийому и тренерам. Сказала потому лишь, что выбора не было. “Разберись со своими проблемами” — был ответ», — сказала Габриэла Пападакис в фильме Le Couple de Feu, снятом об истории дуэта.

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