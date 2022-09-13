Ученицу Тутберидзе госпитализировали из-за травмы на тренировке

«Майя немного травмировала руку, но с ней все в порядке — завтра должны выписать. Что касается ее возвращения на лед, тут затрудняюсь ответить. Полагаю, что пару недель она проведет в гипсе. Контрольные прокаты она пропустит, а там посмотрим», — рассказал Хромых. Он добавил, что сейчас для спортсменки главное — восстановиться.

7 сентября ученик Евгения Плющенко Марк Лукин проткнул ногу коньком во время исполнения программы на первенстве Москвы. «При выезде с каскада упал и нанес себе пяткой травму, при этом потом встал и докатал программу до конца», — рассказал Плющенко. Позднее тренер сообщил, что фигуриста прооперировали. Его восстановление займет не менее месяца.