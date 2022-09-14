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16:31 (мск), источник: ТАСС

В РУСАДА заявили о завершении расследования по делу Камилы Валиевой

Отдел по обработке результатов готовит необходимые документы для организации слушаний.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Камилы Валиевой, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС в среду сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«Расследование завершено, — сказала Логинова. — В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний».

В пробе Валиевой от 25 декабря был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство наложило временное отстранение на Валиеву, которое она на следующий день успешно оспорила в независимом дисциплинарном комитете РУСАДА. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

САS не удовлетворил эти иски, посчитав, что на основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов временное отстранение на спортсменку не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств, так как несовершеннолетняя спортсменка является «защищенным лицом» в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место.

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