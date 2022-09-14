Анна Щербакова получила 230 кг подарков из Китая. Даже именную звезду

Внутри многочисленных коробок оказались самые различные медведи, игрушки в виде фигуристки и её домашних питомцев, рисунки, значки, стикеры, письма.

Но особо удивила Анну звезда, названная её именем. На сертификате дата 17 февраля 2022 года — день, когда в Пекине проходила произвольная программа в женском одиночном катании, принёсшая Щербаковой олимпийское золото.