Фигурист из США с русскими корнями впервые в истории выполнил уникальный прыжок

17-летний спортсмен, имеющий русские корни, выполнил уникальный прыжок в произвольной программе на турнире U.S. International Classic. За элемент, базовая стоимость которого оценивается в 12,5 балла, фигурист получил 13,5 балла.

За два проката Малинин набрал 257,28 балла. Это позволило ему выиграть турнир, обойдя ближайшего соперника, француза Кевина Аймоза, на 21 балл (236,17).

Ранее ни одному спортсмену не удавалось чисто прыгнуть четверной аксель на соревнованиях. На Играх-2022 в Пекине двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю сделал попытку исполнить элемент, однако она завершилась падением.