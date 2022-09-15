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19:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Евгения Медведева: Я не позиционирую себя как сверхпопулярного человека

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, считает ли она себя популярной.

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Источник: РИА "Новости"

«Я не позиционирую себя как сверхпопулярного человека, потому что для меня такие люди — это, например, Дмитрий Нагиев. Можно многих перечислить. Я лишь активно начала заниматься этой деятельностью после Олимпиады-2018, большого события для нашей страны. По сей день я участвую в каких-то проектах, появляются новые инфоповоды и контракты. Это и помогает продвигать мою медийность», — сказала Медведева.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2018), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призером чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призером чемпионата Европы (2018).

22-летняя фигуристка уже несколько лет не выступала на официальных стартах. Медведева активно принимает участие в шоу и различных проектах.

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