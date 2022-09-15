Евгения Медведева: Я не позиционирую себя как сверхпопулярного человека

«Я не позиционирую себя как сверхпопулярного человека, потому что для меня такие люди — это, например, Дмитрий Нагиев. Можно многих перечислить. Я лишь активно начала заниматься этой деятельностью после Олимпиады-2018, большого события для нашей страны. По сей день я участвую в каких-то проектах, появляются новые инфоповоды и контракты. Это и помогает продвигать мою медийность», — сказала Медведева.