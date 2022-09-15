Евгения Медведева: Я не позиционирую себя как сверхпопулярного человека
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, считает ли она себя популярной.
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, считает ли она себя популярной.
«Я не позиционирую себя как сверхпопулярного человека, потому что для меня такие люди — это, например, Дмитрий Нагиев. Можно многих перечислить. Я лишь активно начала заниматься этой деятельностью после Олимпиады-2018, большого события для нашей страны. По сей день я участвую в каких-то проектах, появляются новые инфоповоды и контракты. Это и помогает продвигать мою медийность», — сказала Медведева.
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2018), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призером чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призером чемпионата Европы (2018).
22-летняя фигуристка уже несколько лет не выступала на официальных стартах. Медведева активно принимает участие в шоу и различных проектах.