Этот русский просто псих! Как фигурист из США взрывает мир спорта

Прыжок у Ильи получился поразительно легким на вид — пока смотришь и считаешь обороты, даже не успеваешь подумать, что элемент уже скорее пятерной, чем четверной. Особенность акселя в том, что у него число оборотов с половинкой, и добавить ее к уже имеющейся базе сложнее, чем собрать новую с нуля.

Правда, с длинным выездом у Малинина не сложилось, что отразилось в скромных надбавках от судей. Тем не менее аксель докручен и исполнен на плюсы. Отсутствие выезда придает прыжку чуть суетливый характер — так бывает, когда при игре музыкальной гаммы ученик слишком торопится поскорее перескочить сложный момент и как бы «проглатывает» несколько нот. С опытом приходит размеренность, особенно если гамма раз от раза получается все лучше и лучше. Скорее всего, так будет и с прыжком — что, конечно, на отменяет возможности его периодических срывов. Но это может случиться уже не от неумения сделать аксель, а от слабой формы или раскоординации.

Первая мысль, идущая в голову при анализе происходящего — для каждого рекорда есть свое время. Первый женский тройной аксель мы увидели от Мидори Ито в 1988, а не от Ирины Родниной за десять лет до этого, какой бы великой фигуристкой она ни была. Вот и Юдзуру Ханю — грандиозный из грандиозных, но ему пришлось завершить карьеру раньше, чем в полной мере была достигнута его главная цель — чистый четверной аксель на соревнованиях. На момент завершения карьеры Ханю было 27 лет, и изучению четверного акселя он посвятил почти четыре года и свою третью Олимпиаду. На самом деле плата гораздо дороже, потому что японец пытался покорить его ценой усугубленных недолеченных и вновь полученных травм, полностью смещенного курса мотивации, фиксации всего внимания и всех сил только на одном объекте, который нет гарантии сделать своим.

Малинину сейчас 17 лет, и он за этот прыжок, видимо, не платил ничего сверхмеры — только то, что отдал бы за освоение любого другого элемента. Но главное, что совершенно точно пока отличает Малинина от многих других, кто пытался или только хотел начать учить аксель — отсутствие ужаса перед этими четырьмя с половиной оборотами.

В песне группы «Аквариум» есть строчка: «где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли?» Да вот же она. Илья Малинин — лишь один из этой «шпаны». Не нужно только понимать цитату слишком буквально — величие Ханю с земли, конечно, не стереть. Но благодаря тому, что великий Ханю положил спортивную жизнь на взнуздание этого строптивого коня, юные и дерзкие типа Ильи Малинина «коня» перестали бояться.