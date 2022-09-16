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20:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Этап юниорской серии Гран-при в Ереване среди фигуристов отменили

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте сообщил, что ереванский этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию отменен в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

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Этап юниорского Гран-при в Ереване должен был пройти с 21 по 24 сентября.

«Учитывая преобладающую неопределенность с безопасностью и последствиями, которые невозможно предсказать, а также учитывая, что это юниорское мероприятие с участием несовершеннолетних, и помня о том, что безопасность является главным приоритетом, совет ISU пришел к выводу, что мероприятие не может быть проведено в запланированные сроки», — сказано в сообщении организации.

«Совет рассматривает возможность переноса на более поздний срок и/или перераспределения заявок на оставшиеся соревнования юниорской серии Гран-при в текущем сезоне. Решение будет сообщено как можно скорее», — добавляется в заявлении.

Российские фигуристы в настоящее время отстранены ISU от международных турниров. Решение действует до особого распоряжения. В конце апреля ISU также принял решение отменить российский этап серии Гран-при сезона-2022/23.

В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения.

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