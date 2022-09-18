Российский фигурист рассказал о сорвавшемся переходе в сборную Чехии
Российский фигурист Леонид Свириденко заявил, что его переход в сборную Чехии сорвался и он продолжит выступать за Россию.
Российский фигурист Леонид Свириденко заявил, что его переход в сборную Чехии сорвался и он продолжит выступать за Россию.
«В прошлом году я не выступал, потому что была вероятность того, что я перейду выступать за Чехию. Плюс у меня была травма голеностопа, которая меня беспокоила, и какое-то время я не мог тренироваться в полную силу. Было принято решение продолжить выступать за Россию, и сейчас я готовлюсь к сезону с моим тренером Сергеем Розановым. История со сменой гражданства ни к чему не привела? Нет. Я бы не хотел подробно комментировать эту тему. Просто, скажем так, возникли некоторые сложности, и было принято решение остаться здесь», — сообщил Свириденко «Чемпионат.com».
Ранее стало известно, что в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) с начала года поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства. ФФККР заявила, что будет настаивать на карантине для каждого фигуриста, меняющего гражданство.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.