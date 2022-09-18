Российский фигурист рассказал о сорвавшемся переходе в сборную Чехии

«В прошлом году я не выступал, потому что была вероятность того, что я перейду выступать за Чехию. Плюс у меня была травма голеностопа, которая меня беспокоила, и какое-то время я не мог тренироваться в полную силу. Было принято решение продолжить выступать за Россию, и сейчас я готовлюсь к сезону с моим тренером Сергеем Розановым. История со сменой гражданства ни к чему не привела? Нет. Я бы не хотел подробно комментировать эту тему. Просто, скажем так, возникли некоторые сложности, и было принято решение остаться здесь», — сообщил Свириденко «Чемпионат.com».