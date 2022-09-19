Американский фигурист с русскими корнями попал в Книгу рекордов Гиннесса

Представители Книги подчеркнули, что 17-летнему спортсмену удалось успешно выполнить последний прыжок в четыре оборота. Они отметили, что до этого лишь японец Юдзуру Ханю и россиянин Артур Дмитриев-младший пытались выполнить четверной аксель на соревнованиях, однако безуспешно.

15 сентября Малинин впервые в истории чисто исполнил четверной аксель на турнире U.S. International Classic. За элемент, базовая стоимость которого оценивается в 12,5 балла, фигурист получил 13,5 балла. Он обошел ближайшего соперника, француза Кевина Аймоза, на 21 балл (236,17).