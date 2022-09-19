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16:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о намерении дочери Тутберидзе отобраться в сборную США

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин примут участие в отборе в сборную США. Об этом в Twitter сообщает американский журналист Дэвид Лиз.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, спортсмены уже стали членами Федерации фигурного катания США. Отмечается, что они будут представлять разные клубы: Дэвис — ION, Смолкин — SCNY.

В июне появилась информация о том, что Дэвис и Смолкин перейдут в сборную США. Однако фигуристка, являющаяся дочерью заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, опровергла это сообщение.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.

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