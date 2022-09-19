Стало известно о намерении дочери Тутберидзе отобраться в сборную США

По информации источника, спортсмены уже стали членами Федерации фигурного катания США. Отмечается, что они будут представлять разные клубы: Дэвис — ION, Смолкин — SCNY.

В июне появилась информация о том, что Дэвис и Смолкин перейдут в сборную США. Однако фигуристка, являющаяся дочерью заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, опровергла это сообщение.