Дочь Тутберидзе все же идет под флаг США? Новый поворот большого скандала

Потенциальный переход российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США логичен и обоснован. В нашей среде Диане (более известной под никнеймом Дочь Тутберидзе) и Глебу житья все равно бы не дали. Прошлый сезон, сопровожденный скандалами разной степени громкости, показал, что любые объективные успехи пары растворятся в разговорах о блате, пропихивании и придержании. Сама специфика танцев на льду располагает к грызне, причем о голом спорте здесь говорят меньше, чем о том, кто за кого замолвил слово перед уважаемыми людьми.

Америка в этом плане — просто подарок судьбы. Диана родилась в Лас-Вегасе и по законам могла сменить спортивное гражданство (если уже не сменила). Глеб, судя по документам, которые раскопали западные журналисты, без пяти минут муж Дианы — а значит и без пяти минут обладатель синего паспорта.

Легкость, с которой пара может решить проблемы международной изоляции российского спорта, поражает. Пока другие наши фигуристы должны доказывать Международному союзу конькобежцев (ISU) свою приверженность новой сборной путем проживания на территории страны от года и более, Дэвис и Смолкин еще до официальной подачи документов на смену команды выполнили все необходимые критерии. С бюрократической точки зрения сработано безупречно.

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Далее — нюансы. Американский блогер Дэйв Лиз сообщил, что с недавних пор фигуристы вступили в Ассоциацию фигурного катания США. Чисто теоретически этот шаг может ничего и не значить. Ранее появилась информация, что Диана с Глебом планируют выступить на турнире Challenge Cup в американском Ардморе (22−25 сентября), и членство в федерации могло бы им пригодиться. Например, чтобы организаторам не пришлось потом объясняться, как русские спортсмены вообще попали в заявку. В нынешние времена этот фактор имеет особое значение.

Но это если искать оправдания. Если же есть желание посмотреть с двух сторон, то вот вам пара подводных камней. Во-первых, сроки турнира практически полностью совпадают с контрольными прокатами сборной России (24−25 сентября), членами которой Дэвис/Смолкин, по собственным же сообщениям в соцсетях, остаются на текущий момент. Вероятность того, что они быстренько отвыступают в Ардморе, а потом телепортируются в Москву, всерьез могут обсуждать только блаженные божьи создания. Для всех остальных очевидно, что Диана с Глебом уже сделали свой выбор — и не в пользу российских прокатов.

Во-вторых, Challenge Cup — официальный отборочный турнир на чемпионат США. И учитывая, что ребята пока не имеют рейтинга, для них участие в квалификационном старте обязательно.

Судя по всему, пазл складывается. Даже несмотря на нескончаемый вал опровержений как от самих фигуристов (и даже от Тутберидзе), так и от руководства Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). К примеру, сегодня ее генеральный директор Александр Коган в разговоре с РИА Новости Спорт назвал информацию о потенциальном переходе «бредом», добавив, что официальных запросов ни от кого не поступало.

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Что меня с самого начала смущало, так это формулировки сторон. Как только летом появились первые слухи про смену гражданства, я обратился за комментарием к ребятам и не получил от них четкого ответа. Ни «да», ни «нет». Опровержения фигуристов на их страницах в соцсетях тоже выглядели не слишком конкретно. «Мы являемся спортсменами сборной России» — это, конечно, неплохо, но конкретного «нет» на слухи о планах сменить гражданство снова не прозвучало.

Обычно так делают, когда говорить «нет» еще не пришло время. Возможно, еще оставались надежды. Возможно, сейчас они-таки начинают сбываться.

На данный момент мы, к сожалению, располагаем слишком малым количеством официальной информации, чтобы утверждать однозначно. Поэтому приходится спускаться на уровень слухов, где традиционно можно получить гораздо больше, чем из первых уст. Там сейчас циркулирует вот что: в российской фигурнокатательной среде все убеждены, что переход Дианы с Глебом в сборную США состоится. Как мне говорят, вероятность этого составляет порядка 80% — не слишком подробно, конечно, но как есть.

В Штатах же мне шепнули следующее — официально ждать смены гражданства стоит в мае следующего года. Причина простая — нужно выждать карантин в спокойной обстановке, не объявляя раньше времени об уходе из сборной России. Сейчас это чревато различными репутационными последствиями, и раньше времени окунаться в них не хотелось бы никому. Поэтому внутрироссийские соревнования Диана с Глебом будут пропускать под различными предлогами, а затем…

Правда, в таком случае информация о потенциальном уходе Дэвис/Смолкина под звездно-полосатый флаг все равно всплывет раньше. Если опасения информаторов не беспочвенны, документы на смену гражданства в ФФККР ребята должны подать до декабрьского исполкома, на котором им официально могут дать релиз (открепление). Если тогда обновлений не будет, то и переход, вероятно, не состоится.

Но если новая информация все же последует… Что ж, в любом случае это выбор Дианы и Глеба. И мы должны его уважать, каким бы он ни был.

Автор: Влад Жуков