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19:28 (мск), источник: ТАСС

В США сообщили, что Дэвис и Смолкин не обязаны менять гражданство ради Кубка вызова

Ранее сообщалось, что спортсмены стали членами Ассоциации фигурного катания США.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Тамара Харинская/. Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, не обязаны менять гражданство ради участия в Кубке вызова в США. Об этом ТАСС в понедельник сообщили организаторы турнира.

17 сентября американский журналист Дэйв Лиз сообщил, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин примут участие в Кубке вызова в Ардморе (США, штат Пенсильвания), который пройдет 22—25 сентября. 19 сентября Лиз сообщил, что Дэвис и Смолкин стали членами Ассоциации фигурного катания США (USFS) и примут участие в отборе в национальную команду. Впоследствии информация в аккаунте источника в Twitter несколько раз исчезала и подвергалась редактированию.

«Участники соревнований могут быть представителями другой страны, но при этом также должны являться членами Ассоциации фигурного катания США (представлять американский клуб, тренироваться в США — прим. ТАСС)», — сказали организаторы турнира.

Дэвис 19 лет, Смолкину 23 года, в их активе серебро чемпионата России 2022 года. На дебютных для себя Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в соревнованиях касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

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