В США сообщили, что Дэвис и Смолкин не обязаны менять гражданство ради Кубка вызова
Ранее сообщалось, что спортсмены стали членами Ассоциации фигурного катания США.
Ранее сообщалось, что спортсмены стали членами Ассоциации фигурного катания США.
МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Тамара Харинская/. Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, не обязаны менять гражданство ради участия в Кубке вызова в США. Об этом ТАСС в понедельник сообщили организаторы турнира.
17 сентября американский журналист Дэйв Лиз сообщил, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин примут участие в Кубке вызова в Ардморе (США, штат Пенсильвания), который пройдет
«Участники соревнований могут быть представителями другой страны, но при этом также должны являться членами Ассоциации фигурного катания США (представлять американский клуб, тренироваться в США — прим. ТАСС)», — сказали организаторы турнира.
Дэвис 19 лет, Смолкину 23 года, в их активе серебро чемпионата России 2022 года. На дебютных для себя Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.
1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в соревнованиях касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.