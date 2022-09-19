Наши смогут зарабатывать больше иностранцев. Что за турниры придумали в нашем фигурном катании

Когда в конце весны руководители федерации объявили о проведении в новом сезоне «Гран-при России», мы назвали это революцией. Немного претенциозно, но, как часто с революцией, она связана с надеждами. В понедельник надежды начали оправдываться.

Много денег

Генеральный директор федерации Александр Коган и руководитель спортивной дирекции Первого канала Ольга Черносвитова огорошили, удивили, ошеломили — в общем, никто не ожидал таких заявлений. Даже самим форматом встречи — в ресторане, что называется, без галстуков. Ключевой момент — призовые. Фигурное катание, возможно, единственный спорта, где теперь в российских соревнованиях можно будет заработать больше, чем в международных. Хороший тычок в адрес ISU.

Берем условную Валиеву — если она выиграет все турниры, то заработает, по нашим прикидкам, более 12 миллионов рублей — это самая скромная оценка. 2 миллиона за серию «Гран-при», 2,5 миллиона за чемпионат России, 5 миллионов за лидерство в рейтинге и еще несколько миллионов за Кубок Первого канала, чемпионат по прыжкам и чемпионат по показательным программам, в которых пока известен только общий призовой фонд. Берем условную Сакамото — ее 36 тысяч долларов за этапы «Гран-при», 25 тысяч за финал и 64 тысячи за чемпионат мира меркнут. Даже если мы добавим 21 тысячу за чемпионат Европы и сделаем скидку на курс рубля, мол, он необъективен — все равно лидер российских соревнований будет зарабатывать больше иностранцев. Это уникально и формально закрепляет тот факт, что рынок российского фигурного катания — первый в мире (население Японии и России сопоставимо — 126 и 144 миллиона).

Призовые в нашем фигурном катании в сезоне-2022/23

Новые турниры

Но еще интереснее новые форматы, которые предложили в федерации, и они как раз могут принести львиную долю из призового фонда. Во-первых, турнир по шоу-программам. Вот что по этому поводу сказал Александр Коган:

— Об этом соревновании еще никто не знает — я говорю о наших планах. Пожалуйста, Плющенко с Ягудиным, Загитова с Медведевой — может участвовать кто захочет. Мы с удовольствием увидели бы это, и зрители тоже. Показательный номер будут оценивать зрители. И находящиеся во Дворце спорта, и зрители, которые будут смотреть по телевидению. То есть это будет голосование, и ничем иным, скорее всего, судейство ограничиваться не будет. Мы зададим временные рамки этих номеров. И единственное условие, которое мы предполагаем установить, — это то, что программа или номер еще не демонстрировались на публике. Этот турнир не привязан к правилам ISU, поэтому мы ожидаем, что здесь примут участие спортсмены из других стран. Мы открыты для этого, — заверил гендиректор.

Идея с возвращением чемпионатов а-ля профессионалы обсуждалась последние годы, в том числе мной с бывшими фигуристами. В ироническом формате о возвращении в фигурное катание шутили и Алексей Ягудин, и Евгений Плющенко, и данный турнир дает им возможность не только вернуться, но и заработать. Призовой фонд — 10 миллионов рублей, все участвуют в одной категории. Голосование всенародное, так что проиграть не так обидно — всегда можно свалить на ботов или предвзятость судей. А событие действительно готовится масштабное и «кликабельное». Осталось не подкачать с реализацией. Будет логично, если мы увидим турнир в духе контрпрограммирования, как на телевидении, в дни чемпионата мира.

Алексей Ягудин

Попытка пригласить иностранцев

Вскользь Александр Коган упомянул и клубные турниры — как вариант обхода правил с участием санкций по национальному признаку. Командные турниры существуют и сейчас — например, на спартакиаде соревнуются регионы, есть они и на младших уровнях в Петербурге, где соревнуются школы. Наконец, есть Кубок Первого канала с «Временем первых» и «Красной машиной».

— Мы обсуждаем разные вещи, межклубные соревнования. Вы знаете, что в соответствии с правилами ISU (они очень жесткие) не может быть соревнований, где участвуют спортсмены от двух или более стран. Это будет нарушение правил. Мы не собираемся нарушать правила. Мы хотим так, чтобы фигурное катание развивалось. То, что мы можем делать, это проводить соревнования между разными клубами, но это не является международным турниром. Это то, что нам разрешено в соответствии с правилами, — сказал один из боссов федерации.

Команда Алины Загитовой на Кубке Первого канала

Интерпретировать заявление Когана можно так — на подобных турнирах не будет национальной прописки, то есть фигуристы будут выступать без флагов за некую команду. Как, например, в Международной клубной лиге плавания.

По правилам ISU, как и многих других федераций, турниры с участием более чем двух федераций должны согласовываться с международным союзом. Так что поверить в то, что мы сейчас можем объединить кого-либо, кроме белорусов, сложно. Отношения с ISU у российской федерации «рабочие», как сформулировал гендиректор, и они действительно лучше, чем во многих видах спорта. На недавнем конгрессе в биатлоне продлили отстранение не только биатлонистов, но и отстранили весь СБР. В фигурном катании этого не произошло. Российские тренеры, специалисты, да и фигуристы нужны федерациям по всему миру, поэтому вряд ли России удастся приклеить ярлык изгоя — клей не тот. Многие иностранцы все еще катаются и тренируются в нашей стране.

Но и представить, что России удастся обойти ограничения ISU, тоже затруднительно. Тем более когда наша федерация негласно бросает перчатку международным турнирам и строит дивный новый мир с претензией на лучшую картинку. Показ у нас уже лучше, чем у ISU, фигуристы — не хуже, осталось выделяться фишками. И это получается. Главное, чтобы получилось и с реализацией.