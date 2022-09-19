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19 сентября, источник: ТАСС

Дочь Тутберидзе фигуристка Дэвис не примет участия в контрольных прокатах сборной России

Фигуристка отметила, что это связано с невозможностью оформить ее партнеру Смолкину документы, позволяющие выехать из США.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 19 сентября. Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, не примут участия в контрольных прокатах сборной России из-за невозможности оформить Смолкину нужные документы для выезда из США. Об этом в понедельник Дэвис сообщила на своей странице в «Инстаграме» (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Контрольные прокаты кандидатов в сборную России по фигурному катанию пройдут с 24 по 25 сентября в Москве.

«В связи с тем, что мы не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны, мы, к сожалению, не сможем приехать на контрольные прокаты сборной», — написала Дэвис.

17 сентября американский журналист Дэйв Лиз сообщил, что Дэвис и Смолкин примут участие в Кубке вызова в Ардморе (США, штат Пенсильвания), который пройдет 22—25 сентября. 19 сентября Лиз сообщил, что Дэвис и Смолкин стали членами Ассоциации фигурного катания США (USFS) и примут участие в отборе в национальную команду. Впоследствии информация в аккаунте источника в «Твиттере» несколько раз исчезала и подвергалась редактированию. В понедельник генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил ТАСС, что информация об участии в отборе Дэвис и Смолкина в национальную команду США является бредом.

Дэвис 19 лет, она является дочерью тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года, в их активе серебро чемпионата России 2022 года. На дебютных для себя Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место. Дэвис родилась в США.

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