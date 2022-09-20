Фигуристы могут заработать в 10 раз больше биатлонистов. Считаем призовые

Фигурное катание считается одним из самых популярных видов спорта в России, но до сих пор не было до конца понятно, что ждет спортсменов в предстоящем сезоне. Без международных стартов, мировых шоу лидеры сборной России, конечно, заработают меньше. Но стремление поддержать своих спортсменов налицо — и оно похвально.

Внушительный общий фонд

В первую очередь внушителен общий призовой фонд, который выделен на все предстоящие старты. Как отметил генеральный директор федерации Александр Коган, в эту сумму не вошли бюджетные средства. Выплаты сформированы на деньги партнеров ФФККР.

Если сравнить фонд в 100 миллионов рублей в фигурном катании с биатлоном — цифра почти в два раза больше. При этом из 60 миллионов рублей, обозначенных Союзом биатлонистов России, 9 миллионов 36 тысяч рублей идет юниорам, около 30 миллионов —регионам.

Что касается общего призового фонда в лыжных гонках, то обозначить общую цифру не получится. Как сообщила президент ФЛГР Елена Вяльбе, на предстоящем Кубке России призовых не будет. Во всяком случая, эти цифры неизвестны самим спортсменам.

Общий призовой фонд

Фигурное катание: больше 100 миллионов рублей

больше 100 миллионов рублей Биатлон: 60 миллионов рублей

60 миллионов рублей Лыжные гонки: не назван

Вяльбе считает, что обсуждать призовые лыжников не стоит. Все-таки спортсмены выполняют свою работу и получают за нее деньги в Центрах спортивной подготовки.

«Я не очень хочу, чтобы в средствах массовой информации считали деньги в наших кошельках. Давайте это не будет главной темой, о чем можно разговаривать в СМИ. Меня на самом деле раздражает, что все говорят только об этом. Спортсмены получают заработную плату, это их работа. Они не знали до сегодняшнего дня о призовых? Ну и прекрасно! Мы работаем над этим, я не хочу на каждом столбе об этом объявлять. В первую очередь спортсмены — государственные люди. Они получают зарплату, вот и все. Те, кто не хотят бегать за медали, могут идти в футбол. Там можно заработать хорошие деньги», — приводит слова Вяльбе matchtv.ru.

Солидные призовые за ЧР

Особенно выделяется на фоне всех выплат, безусловно, чемпионат России по фигурному катанию. В этом году он пройдет в Красноярске. Победитель первенства страны заработает 2,5 миллиона рублей. Цифра сильно больше, чем в лыжах и биатлоне, но здесь стоит пояснить.

В биатлоне указана максимальная сумма, так как этапов в сезоне будет много. Таким образом, максимум за победу в этапе спортсмен может получить 200 тысяч рублей — за первое место. В лыжных гонках также стоит сделать ремарку — так как известны призовые за летний чемпионат России, то есть, лыжероллеры. Но и у фигуристов есть что отметить. По ходу сезона будет составляться рейтинг сильнейших — исходя из успехов фигуристов на соревнованиях. И у этого списка сильнейших также будет свой «ценник». И он очень солидный:

Призовые за общий зачет по итогам сезона

1. 5 миллионов рублей

2. 2,5 миллиона рублей

3. 1 миллион рублей.

Таким образом, фигуристы в текущем сезоне просто впереди планеты всей по сумме призовых. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова назвала предстоящие выплаты достойными.

Призовые на чемпионате России

Фигурное катание Биатлон Лыжные гонки (летний) Первое место 2,5 млн рублей 200 тыс рублей 100 тыс рублей Второе место 1,5 млн рублей 160 тыс рублей 80 тыс рублей Третье место 1 млн рублей 120 тыс рублей 60 тыс рублей

Заработки фигуриста-лидера

Учитывая все соревнования: этапы Кубка России, чемпионат и «Гран-при», «СЭ» посчитал, сколько может заработать самый успешный фигурист по итогам всех своих выступлений. Итоговая может превысить 10 миллионов рублей.

Победитель этапа «Гран-при» получает 500 тысяч рублей, в финале — 1 миллион. Максимальная сумма за три победы в серии составляет 2 миллиона рублей. Фигурист, выигравший чемпионат России, заработает 2,5 миллиона рублей. По аналогии с теннисом спортсмен при таком раскладе может выиграть еще и общий рейтинг.

К этим уже достаточно солидным суммам фигурист может добавить призовые за участие в неофициальных турнирах: Кубке Первого канала, чемпионате по прыжкам и по шоу-программам. У них пока известен только общий призовой фонд:

Чемпионат России по прыжкам — 10 миллионов рублей

— 10 миллионов рублей Кубок Первого канала — 20 миллионов рублей

— 20 миллионов рублей Открытый турнир по шоу-программам — 10 миллионов рублей.

Таким образом, общий заработок самых успешных фигуристов в случае серии побед составит только призовыми более 10 миллионов рублей. И это еще не берутся в расчет более мелкие турниры. По информации «СЭ», призовые планируются и на некоторых всероссийских соревнованиях типа Мемориала Панина-Коломенкина.

В общем, национальная федерация фигурного катания постаралась на славу. И кажется, что с мотивацией у фигуристов проблем быть не должно. Все отстранения рано или поздно кончатся. А соревновательную форму нужно поддерживать здесь и сейчас.