СМИ: допинг-проба Б фигуристки Валиевой дала положительный результат

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«Источник признал, что проба Б оказалась положительной», — написал Ливз.

В пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля 2022 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на Валиеву, которое она на следующий день успешно оспорила в независимом дисциплинарном комитете агентства. Международный олимпийский комитет (МОК), WADA и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

САS не удовлетворил эти иски, посчитав, что на основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов временное отстранение на спортсменку не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств, так как несовершеннолетняя спортсменка является «защищенным лицом» в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Валиева была допущена к участию в личном турнире фигуристок на Олимпиаде в Пекине и заняла четвертое место.

Валиевой 16 лет, на Олимпиаде в Пекине она завоевала золото в командном турнире. Также она является чемпионкой Европы 2022 года.