СМИ: допинг-проба Б фигуристки Валиевой дала положительный результат

«Источник признал, что проба Б оказалась положительной», — написал Ливз.
В пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля 2022 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на Валиеву, которое она на следующий день успешно оспорила в независимом дисциплинарном комитете агентства. Международный олимпийский комитет (МОК), WADA и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).
САS не удовлетворил эти иски, посчитав, что на основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов временное отстранение на спортсменку не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств, так как несовершеннолетняя спортсменка является «защищенным лицом» в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Валиева была допущена к участию в личном турнире фигуристок на Олимпиаде в Пекине и заняла четвертое место.
Валиевой 16 лет, на Олимпиаде в Пекине она завоевала золото в командном турнире. Также она является чемпионкой Европы 2022 года.
14 сентября генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что организация завершила расследование по делу Валиевой. Позднее она добавила, что слушания по делу могут пройти в конце сентября или в начале октября в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА.