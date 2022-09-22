Фигуристы Синицина и Кацалапов пропустят первую половину сезона

ТАСС, 22 сентября. Олимпийские чемпионы в командном турнире Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, пропустят первую половину сезона, чтобы отдохнуть и восстановиться. Об этом в четверг Кацалапов сообщил в своем Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Друзья, у нас был потрясающий олимпийский цикл, невероятный, мы выиграли чемпионат Европы, мира, к Олимпиаде готовились в очень непростых условиях. Это был наш личный марафон на восемь лет, который принес нам огромное количество эмоций, впечатлений, счастья, медалей, в том числе самых важных в жизни спортсмена олимпийских медалей, но при этом отнял огромное количество сил. Мы постоянно на льду: тренировки, ледовые шоу, так что форму держим на 100%, но почувствовали, что хотим перезагрузиться, как морально, так и физически. Поэтому, посоветовавшись друг с другом, тренерами и близкими, мы решили пропустить первую половину сезона, чтобы отдохнуть и восстановиться», — написал Кацалапов.

Синицина и Кацалапов выступают в дуэте с 2014 года. Вместе они стали победителями Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командных соревнованиях. В танцах на льду на Олимпиаде-2022 дуэт завоевал серебряные медали. Также Синицина и Кацалапов выигрывали золотые медали чемпионата мира и командного чемпионата мира 2021 года, чемпионатов Европы 2020 и 2022 годов.

Синициной 27 лет, она также является бронзовым призером Универсиады 2013 года в дуэте с Русланом Жиганшиным. Спортсменка является заслуженным мастером спорта России, награждена орденом Дружбы.