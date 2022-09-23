Текущие события
Футбол. Лига наций
19:00
Грузия
Северная Македония
Футбол. Лига наций
19:00
Эстония
Мальта
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Спартак
Футбол. Лига наций
21:45
Италия
Англия
Футбол. Лига наций
21:45
Германия
Венгрия
Футбол. Лига наций
21:45
Босния и Герцеговина
Черногория
Футбол. Лига наций
21:45
Финляндия
Румыния
Футбол. Лига наций
21:45
Болгария
Гибралтар
Все события
Фоторепортажи
50Матч легенд «Спартака» и «Зенита»
13Ирина Роднина — героиня для кино
11:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Трусова высказалась о мотивации продолжить карьеру после отстранения сборной

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о мотивации продолжить карьеру после отстранения сборной России от международных турниров. Ее слова приводит журнал «Мир фигурного катания».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Даже если бы не было никакой изоляции, у меня нет других причин — я хочу кататься для людей. Обидно, что так получилось. Но еще хуже тем, кто только собирался участвовать в международных стартах. Мы все-таки успели многое сделать в спорте, выступали на всех соревнованиях, включая Олимпийские игры», — сказала фигуристка.

Трусова добавила, что не строит долгосрочные планы в спорте. «Я продолжаю карьеру на льду, но живу сегодняшним днем, не пытаюсь заглядывать далеко вперед. У меня нет сейчас цели обязательно куда-то еще поехать и что-то непременно выиграть», — рассказала спортсменка.

7 июня Международный союз конькобежцев на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как звезда мирового спорта оказалась на грани суицида, но смогла начать новую жизнь
Как нелепое ДТП и смерть известного ученого сломали карьеру одного из лучших футболистов СССР?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь