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18:59 (мск), источник: Sports.Ru

Камила Валиева: «Я вижу все, что пишут и говорят. После того, что было в феврале, меня уже сложнее достать»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об отношении к новостям о себе и критике.

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Источник: РИА "Новости"

— Это правда, что вы не читаете новостей, и они вообще у вас заблокированы?

— Смешно! Нет, я все вижу, что пишут, что говорят. Но после того, что было в феврале, меня уже сложнее достать, я намного спокойнее отношусь к чему-либо.

— Что самое приятное написали?

— Приятное? Не помню. Честно. Я вижу, что мне пишут и приятные вещи, но почему-то многие из нас устроены так, что похвалу ты пропускаешь мимо себя. А запоминается то, что тебя «царапает», — рсказала 16-летняя фигуристка.

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