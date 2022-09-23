Камила Валиева: «Я вижу все, что пишут и говорят. После того, что было в феврале, меня уже сложнее достать»

— Это правда, что вы не читаете новостей, и они вообще у вас заблокированы?

— Смешно! Нет, я все вижу, что пишут, что говорят. Но после того, что было в феврале, меня уже сложнее достать, я намного спокойнее отношусь к чему-либо.

— Что самое приятное написали?