Камила Валиева: «Я вижу все, что пишут и говорят. После того, что было в феврале, меня уже сложнее достать»
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об отношении к новостям о себе и критике.
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об отношении к новостям о себе и критике.
— Это правда, что вы не читаете новостей, и они вообще у вас заблокированы?
— Смешно! Нет, я все вижу, что пишут, что говорят. Но после того, что было в феврале, меня уже сложнее достать, я намного спокойнее отношусь к чему-либо.
— Что самое приятное написали?
— Приятное? Не помню. Честно. Я вижу, что мне пишут и приятные вещи, но почему-то многие из нас устроены так, что похвалу ты пропускаешь мимо себя. А запоминается то, что тебя «царапает», — рсказала 16-летняя фигуристка.