Камила Валиева: после олимпийского сезона я готова ко всему

Программа поставлена под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей. Она посвящена скандальным событиям с участием Камилы на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«Для меня главное сейчас не выполнение элементов. После олимпийского сезона я готова ко всему.



Цель была показать программу, не упасть с прыжков. Я подготовилась к сезону как смогла. В целом я довольна прокатом», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.