Фигуристки-одиночницы исполнили лишь один четверной на контрольных прокатах сборной России
Российские фигуристки на шестерых сделали один чистый четверной прыжок на контрольных прокатах сборной в Москве.
Российские фигуристки на шестерых сделали один чистый четверной прыжок на контрольных прокатах сборной в Москве.
Его сделала Аделия Петросян, выполнившая чисто четверной тулуп. Если брать прыжки ультра-си, то фигуристки справлялись с ними следующим образом:
В короткой программе тройной аксель приземлили только Туктамышева, Акатьева и Самоделкина, две последних — с ошибками. Четверные в короткой программе запрещены.