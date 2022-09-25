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18:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фигуристки-одиночницы исполнили лишь один четверной на контрольных прокатах сборной России

Российские фигуристки на шестерых сделали один чистый четверной прыжок на контрольных прокатах сборной в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Его сделала Аделия Петросян, выполнившая чисто четверной тулуп. Если брать прыжки ультра-си, то фигуристки справлялись с ними следующим образом:

  • Камила Валиева — откатала только с тройными
  • Софья Акатьева — чистый тройной аксель, падение с четверного тулупа
  • Софья Муравьева — «бабочка» на тройном акселе и тройной аксель со степ-аутом
  • Аделия Петросян — четверной тулуп, падение с четверного риттбергера
  • Софья Самоделкина — жесткое падение с четверного риттбергера, зато был лутц+риттбергер
  • Елизавета Туктамышева — тройной аксель в тройки и падение с тройного акселя.

В короткой программе тройной аксель приземлили только Туктамышева, Акатьева и Самоделкина, две последних — с ошибками. Четверные в короткой программе запрещены.

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