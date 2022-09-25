Фигуристки-одиночницы исполнили лишь один четверной на контрольных прокатах сборной России

Его сделала Аделия Петросян, выполнившая чисто четверной тулуп. Если брать прыжки ультра-си, то фигуристки справлялись с ними следующим образом:

В короткой программе тройной аксель приземлили только Туктамышева, Акатьева и Самоделкина, две последних — с ошибками. Четверные в короткой программе запрещены.