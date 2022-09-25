Насилие или психотерапия? Что не так с новой произвольной Валиевой и почему к штабу Тутберидзе огромные вопросы?

Произвольную программу Камилы Валиевой мы ждали с момента объявления темы и лейтмотива: события в Пекине (положительная допинг-проба, решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА, хейт иностранной прессы). На контрольных прокатах она вышла в черном лаконичном платье с блестками. После костюм сыграет важную роль.

В начале программы звучат моменты из новостей, нет слов «допинг» или «Олимпиада», но всем понятно, о чем там говорят. Первая половина абсолютно отрешенная, будто она совсем не о тех событиях, что логично, здесь надо выполнить четверные прыжки (пока они не готовы, Камила не до конца залечила травму). После чего остановка, Камила садится и будто бы начинается более спокойная и менее трагичная история. Только вот после монотонной и однотипной дорожки шагов идет настоящий срыв — резкие движения, которые идут не от отработки. Это точно эмоциональный всплеск, который ощутила в тот момент фигуристка.

В финале Камила закрывает лицо капюшоном, как она это делала на Олимпиаде, скрываясь от журналистов. После проката Валиева плакала, ей было тяжело показывать эту историю на публике.

Если убрать контекст, а именно первые и последние секунды постановки, то программа выглядит красиво и просто — есть развитие настроения, неплохая склейка без шумовых эффектов. Только вот мы смотрим программу, в которой контекст преподносят как часть целого.

Камила в интервью Первому каналу перед мероприятием сказала, что ей нравится эта программа, а ситуацию нужно пережить и прожить. Это слова Валиевой уже после контрольных прокатов:

«Главное было пронести свою историю через программу. Мне кажется, это удалось. Над постановкой работали с Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом) и Этери Георгиевной (Тутберидзе), как обычно. Они спросили заранее — хочу ли я трогать эту тему. Ее можно и нужно проживать. Я согласилась.



Когда я первый раз послушала слова и музыку, я не могла сдержать слез. Сколько катала программу на тренировках, таких эмоций не было. Когда я вышла сейчас, меня будто заново туда окунули, наворачивались слезы, а нужно катать. Появилась дрожь, но я рада, что я смогла показать это людям.



Капюшон — понятно к чему отсылка. Само платье больше Этери Георгиевна создавала. Я говорила — какие детали нужно изменить. В целом, оно будет дорабатываться».

Если мы соберем всю ситуацию вместе: 15-летний подросток переживает жуткий травматичный опыт, находится в постоянном давлении на протяжении долгого времени. Через полгода к нему приходят и говорят: «хочешь проживать эти эмоции каждый день на тренировках, хочешь выступать и думать о том, что было тогда?» Здесь напрашивается ответный вопрос: «а вы точно психотерапевт?».

Подросток, чья судьба и спортивная карьера находится в руках одного человека, не может просто сказать нет. Даже не из-за страха, а из-за уважения и почитания. Сколько примеров, когда спортсмены говорят, что для многих тренер — это эталон и идеал. В такой искаженной картине мира нельзя принимать на веру все. Когда молодая девушка стоит вся в слезах и говорит «я сама это хотела, мне не плохо» ни у кого не вызывает вопросов этот момент? Вам не жалко Камилу, не хочется обнять ее и успокоить?

Ко всему прочему, это не показательные выступления, где можно полностью погрузиться в образ и катать в свое удовольствие. Это соревновательная программа, где концентрация — самый важный аспект. Мало того, что могут подвести нервы, так еще ты должен думать о том, что принесло тебе столько боли в прошлом. Камила — очень сильный человек, но даже самому стойкому не хватит мужества каждый день вспоминать, возможно, самый страшный эпизод своей жизни.

В финале видно, как Валиева буквально бросается на движения, она вымещает накопленные эмоции, но будет ли такой же «оздоровительный» эффект после первых выступлений? Еще и слухи о положительной допинг-пробе B, грядущих разбирательствах, судах и возможной дисквалификации только усиливают эффект отстранения зрителя от программы.

Во всех видах искусства есть примеры «слезовыжимательных» произведений. Когда топорными символами тебя пытаются вывести на легкие эмоции. Программа Камилы Валиевой была бы исповедью и откровением без новостей и капюшона. Сейчас это игра в жертву на публику, в которой страдает сама фигуристка.