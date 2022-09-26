Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Конов: Зачем тренерский штаб возвращает Валиеву в пекинский ад? Вы же оставили ее в тот момент на растерзание — и вы швыряете ее в это снова

«Посмотрел произвольную программу Камилы Валиевой, о которой читаю весь вечер и солидарен с теми, кто задается вопросом — а зачем?



Зачем тренерский штаб насильно возвращает девочку в пекинский ад и заставляет эксплуатировать данную тему? Зачем эти фрагменты новостей в начале и капюшон в конце?



У вас еще идет разбирательство. У вас впереди вердикт РУСАДА и, с вероятностью крайне высокой, дальнейшие не самые приятные точки соприкосновения с WADA/CAS.



Валиева пережила чудовищный стресс, это история, которая оставила рубец и которая будет преследовать ее и без этой программы. Даже как показательный номер — это колоссальное испытание, а уж использовать это весь сезон — зачем? Ради чего?



Вы же ее оставили в тот момент на растерзание, вы не проводили и она в ужасе пробегала микст и вы же швыряете ее в это снова. Недоумение. Просто недоумение», — написал Конов.