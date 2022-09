«Жаль, что мир этого не видит» Валиева, Трусова и Туктамышева показали программы на новый сезон. Чем они удивили?

В их отсутствие наиболее интересно было наблюдать за Елизаветой Худайбердиевой с Егором Базиным, которые считаются то третьим, то четвертым дуэтом страны. Их ритм-танец поставлен под микс песен California Dreamin' и I Like It Like That, а произвольный — под Sweet Dreams и Passion Symphony. Показалось, что к сезону они готовы процентов на 70, и недостающие 30 — это просто вкатывание программ и набор физической формы.