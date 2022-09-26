«Жаль, что мир этого не видит» Валиева, Трусова и Туктамышева показали программы на новый сезон. Чем они удивили?

При полных трибунах «Мегаспорта» ведущие спортсмены страны выступили с новыми программами.

На лед вышли Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие.

Чем фигуристы удивили болельщиков, в какой физической форме и в каком эмоциональном состоянии члены сборной находятся на старте сезона и какие планы строят в условиях отстранения от международных стартов — в материале «Ленты.ру».

Слезы Валиевой и 16-й сезон Туктамышевой

Для Камилы Валиевой контрольные прокаты стали настоящим испытанием. И это вопрос не физического состояния (которое пусть и далеко от идеального, но вполне сносное), а эмоционального. Дело в том, что в программах спортсменки очень много Пекина — самого трагичного момента ее карьеры. Короткую фигуристка катает под саундтрек из фильма «Интерстеллар», произвольную — под микс музыки из фильмов «Отец», «Шоу Трумана» и композиции Obscura.

Короткая задолго до этого дебюта заявлялась как постановка с секретом. В начале Камила по воздуху пишет что-то с помощью азбуки Морзе — журналисты довольно быстро узнали в шифре слово «вера». После спортсменка призналась, что это то, чего не хватало ей на Олимпиаде. В остальном программа поставлена в лучших традициях хореографии Даниила Глейхенгауза и напоминает все предыдущие короткие — за исключением, пожалуй, легендарной «Девочки на шаре».

А вот с произвольной все интереснее. Она прямо посвящена событиям Олимпийских игр в Пекине — на льду Валиева вспоминает те дни, раскрывает все переживания, связанные с допинговым скандалом. В конце она закрывает лицо черной тканью, будто возвращаясь в подтрибунное помещение олимпийского катка, по которому ходила, спрятав голову в капюшон в попытке спрятаться от назойливых журналистов. После проката Камила не сдержала слез.

Программа сильная, просто до мурашек. Она так чувственно ее катала, пропустила ее через себя. Когда спортсмен переживает внутри такую боль, зритель это чувствует, потому что это неподдельные эмоции. Елена Радионова призер чемпионата мира-2015

Очень трогательная история! Слезы наворачиваются. Наталья Бестемьянова олимпийская чемпионка в танцах на льду

Это заставляет плакать и фанатов, однако по-настоящему разумным ходом тренерского штаба Этери Тутберидзе вовсе не выглядит. Строго говоря, продолжение использования этой темы — открытая спекуляция, направленная на привлечение отнюдь не здорового внимания. Сомнительно, что Валиева страдала от его недостатка. Музыка, движения, передаваемые эмоции — все это заставляет жалеть спортсменку, но ей не нужна жалость. В разгар пекинского скандала в адекватных оценках даже иностранных экспертов ни разу не ставилась под сомнение гениальность Валиевой — потому что она никак не связана с допингом.

Так зачем нужна эта исповедь? Насколько это этично и педагогично — заставлять фигуристку постоянно заново проживать олимпийский кошмар? И уместно ли это все сейчас, когда нет вердикта Российского антидопингового агентства и ясности по вручению олимпийского золота?

Александра Трусова на прокатах выступала только с короткой — со второго дня снялась из-за травмы спины. Так что увидели судьи и болельщики только блюз, который, кстати, вряд ли окажется в списке выдающихся программ не только мирового фигурного катания, но и самой спортсменки. При этом сама она в образе и музыке чувствует себя комфортно — а это на данном этапе, вероятно, самое важное.

Я думаю, что после Олимпиады она еще недовосстановилась. Плюс, видимо, идет доформирование организма. Она взрослеет еще. Нужно организму перестраиваться. Анна Погорилая бронзовый призер ЧМ-2016

Но особенно, судя по реакции зала, на льду ждали Елизавету Туктамышеву. Короткая программа спортсменки поставлена под обработку песни Feeling good, произвольная — под «Одиночество» Игоря Крутого. Настроения диаметрально противоположные: после привычного фигуристке джаза она предстает в трагическом образе слепой женщины.

Несмотря на то, что за день до старта прокатов тренер Алексей Мишин заявил, что из-за недавней болезни Туктамышева не будет исполнять полный технический контент, от тройного акселя отказываться в планы не входило. В первый день фигуристка чисто сделала прыжок, а во второй упала с каскада. Последнее ничуть не испортило впечатления: его Туктамышева, как водится, оставила значительное. Она оказалась одной из самых готовых к прокатам спортсменок команды.

Между тем, в большом спорте Туктамышева проводит уже 16-й сезон — по меркам современного фигурного катания ситуация уникальная. В интервью после короткой программы чемпионка мира 2015 года пошутила: «Мне кажется, тех, с кем я не соревновалась за эти годы, уже не осталось». И ведь завершать карьеру 25-летняя Императрица пока не планирует и объясняет, что чувствует в себе силы не просто кататься, но и продолжать работу над четверными. Показать один из них Туктамышева пообещала на прыжковом фестивале в этом сезоне.

Мне нравится кататься, это, можно сказать, мое хобби. Я не прихожу на тренировки как на каторгу, они мне приносят удовольствие. Зачем прерывать то, от чего кайфуешь? Елизавета Туктамышева чемпионка мира-2015 и серебряный призер ЧМ-2021

Анна Щербакова, Алена Косторная, Майя Хромых пропускали прокаты из-за восстановления после травм.

В танцах — без олимпийской тройки

Ведущие танцоры страны в «Мегаспорте» не выступали: и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым, и Александра Степанова с Иваном Букиным взяли паузу и, по предположению хореографа Ильи Авербуха, пропустят целый сезон. Не приехали из США из-за самых разных сложностей и Диана Дэвис с Глебом Смолкиным. То есть участников Пекина на прокатах не было.

В их отсутствие наиболее интересно было наблюдать за Елизаветой Худайбердиевой с Егором Базиным, которые считаются то третьим, то четвертым дуэтом страны. Их ритм-танец поставлен под микс песен California Dreamin' и I Like It Like That, а произвольный — под Sweet Dreams и Passion Symphony. Показалось, что к сезону они готовы процентов на 70, и недостающие 30 — это просто вкатывание программ и набор физической формы.

После прокатов спортсмены заметили, что сборная поменялась и они настроены стать лидерами.

Новый образ Коляды и сложности Кондратюка

У Михаила Коляды осталась прежняя короткая программа — под «Щелкунчика». Как объяснил тренер Алексей Мишин, менять ее не стали из-за сложной новой произвольной, для которой выбрали «Танго в сумасшедшем доме». «Ей нужно посвятить всего себя, чтобы в точности передать все музыкальные оттенки и настроение», — подчеркнул специалист в комментарии «Р-Спорт».

Прокаты показали, что до стабильности в технике Коляде далеко. И кажется, что это не связано с началом сезона напрямую — вероятно, окончательно решить мешающие на протяжении всей карьеры психологические проблемы по-прежнему не удается. Что до желания выступать, то спортсмен утверждает, что всегда делал это не ради турниров, а для себя. «Мне просто хочется кататься дальше. Я всегда катался в удовольствие, не на результат», — заметил он.

Другой ученик штаба Мишина Евгений Семененко в Москву приехал, не успев восстановиться после травмы, которую получил на шоу. Поэтому выступал с упрощенным контентом, без четверных (а во второй день еще и подвернул ногу). Короткую он катает под Adagio in G minor Томазо Альбинони, произвольную — под К-pop.

Марк Кондратюк, открытие прошлого сезона, короткую исполняет под Club Des Belugas — What is Jazz, а произвольную — под тему из мюзикла Broken Wings. У него так же пока не все в порядке с прыжками — в произвольной спортсмен, например, трижды упал и сделал «бабочку».

Сильнейшие в строю

В парном катании на льду «Мегаспорта» не хватало только чемпионов Европы-2020 Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Два других лидера — Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым — перед зрителями появились.

Ученики Тамары Москвиной для короткой выбрали вальс Шостаковича, для произвольной — Элвиса Пресли и Дэвида Дэвидсона с Рассел Дэвис. Подопечные Тутберидзе и Максима Транькова оставили произвольную с олимпийского сезона, а короткую теперь катают под Ave Maria. Для начала сезона обе пары находятся в довольно неплохой форме — не образца Пекина, конечно, но оно сейчас и не нужно.

У нас нет задачи катать программы абсолютно чисто все время. В этом сезоне пока неизвестно, будут ли у нас такие старты, как чемпионат мира и Европы, поэтому ставим цель попробовать какие-то новые элементы. Анастасия Мишина чемпионка мира-2021 в парном катании

Интересно посмотреть было и на Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина — главных новаторов мирового парного катания. Этот статус они подтвердили в короткой, насыщенной акробатическими находками. Поставлена программа под песню «Индиго» в исполнении Даны Соколовой и Скруджи. Во второй день они вышли на лед с «Лебединым озером» — в классическом варианте, но все так же с техническими «фишками».

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В текущей ситуации показывать все эти программы россияне смогут только на внутренних стартах. Отстранение от международных соревнований несомненно должно стать мощнейшим ударом по мотивации, хотя публично в этом спортсмены признаются очень неохотно. В разных интервью все чаще звучит одна и та же мысль: «Хотим кататься для зрителей». Впрочем, этого их санкциями действительно не лишить.

Я безумно жалею, что мир этого всего не видит. Александр Жулин тренер