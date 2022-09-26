Потерянное поколение гениев. Мир не увидит лучших фигуристок России?

Представьте, что «Джоконда» Леонардо да Винчи хранится не в Лувре, ловя взгляды тысяч глаз, а в современной и со вкусом обставленной (но все же обычной) квартире. Где-то между спальней и гостиной, на стене, куда ни разу за день не падает солнце.

Мы помним, что Международный союз конькобежцев отстранил россиян от международных стартов еще в марте 2022 года. Знаем, что Федерация фигурного катания России нашла выход. Совместно со спонсорами и партнерами она придумала свою виртуальную реальность. Целый сезон постоянных внутренних турниров с большим призовым фондом.

Все это должно было поддерживать мотивацию спортсменов. Стимулировать их не уходить в учебу, новогодние шоу или подкатки. Федерация не хотела растерять всю ту коммерческую привлекательность, которую фигурное катание много лет с трудом нарабатывала.

Организаторы тоже проделали огромную работу, достойную множества комплиментов. На этих прокатах фигурное катание показали в самой красивой и качественной картинке в истории российского телевидения. Идея с ковровой дорожкой прямиком из-за борта в новый в сезон, видеовизитки, с иголочки одетые спортсмены — это очень круто.

Однако мы продолжаем воспринимать спорт через призму девиза «Быстрее. Выше. Сильнее», не видя потенциал шоу. Возможно, когда-то это изменится. Такие перемены — дело не одного сезона, даже не одного олимпийского цикла. При этом шоу важно, но только когда оно выступает дополнением к состязаниям.

Не только мы так воспринимаем спорт. Сами фигуристки, выступающие на высоком уровне, из-за того, как их представляют конферансье на турнирах и в ледовых спектаклях. Им искренне хочется, чтобы их представляли чемпионками Европы, мира, Олимпийских игр. Именно так, никак иначе. Им обидно, когда где-то упускают верное золото, а вместе с ним и титул.

Это можно было бы считать гордыней или тщеславием, испорченным характером. Однако здесь есть только естество спорта. Концентрат того самого спортивного характера. К тому же титулы — универсальная валюта для будущего. Их можно монетизировать в рекламные контракты, участие в медийных проектах, приглашения в шоу и даже дополнительную наценку для пресловутых подкаток.

Отсутствие титулов не заменить, к сожалению, даже всеми призовыми сезона. Потому что фигуристки, дошедшие до уровня сборной России, положили жизнь на покорение сложнейших прыжков. Они делают это все не из-за денег. Им нужны признание, одобрение, зрительская любовь и титулы. Деньги — приятный бонус, которые больше ценен для их родителей, вложивших в совершенство детей миллионы. Настроенных, что однажды средства начнут возвращаться.

И вот мы смотрим на девчонок, которые в свои 15−16 лет уже и есть само совершенство. Но пока у них нет даже зыбкой надежды официально стать лучшей на континенте или в мире. Еще с пандемийного сезона это поколение при всем своем фантастическом таланте и трудолюбии выброшено на обочину главных стартов. Даже юниорских.

Вы видели, как Софья Муравьева чувствует музыку и сливается с ней? Ощущали бешеную энергетику Софьи Самоделкиной? Слышали, как говорит в микрофон и на камеры прямого эфира Софья Акатьева? Как будто в «Мегаспорте» не пять тысяч зрителей, а школьный класс из 15 человек. Молчим уже про то, как она катается и прыгает.

Замечали, как Аделия Петросян «по-медведевски» цепко заходит в прыжки и интеллигентно вписывает каждое движение в программу? Соня, Соня, Софа и Аделия — идеальны каждая для себя, но совершенно разные для нашего восприятия. Какой-то дивный сад с немыслимыми цветами на прекрасной планете.

Когда мы смотрели на Камилу Валиеву еще недавно, нам казалось, что идеальнее уже не будет. Вышло, что идеальнее искать было и не нужно. Стоило только рассмотреть индивидуальность и запредельный уровень каждой из подрастающих звездочек. Жаль, что их ценность стала так очевидна, когда «Джоконда» окончательно зафиксировалась на стене между спальней и гостиной квартиры, окна и двери в которой заколочены наглухо.

Понятно, что фигурное катание — это только часть жизни. Для нас с вами. Но для Акатьевой, Муравьевой, Самоделкиной, Петросян и других девчонок оно и есть вся жизнь. Никакую другую за 10 лет тренировок они настроить просто не успели. И невозможно перестать думать о том, что дети все это зло не заслужили. Что кто-то должен найти способ вытащить гвозди из досок и снять их с окон и дверей. Чтобы к «Джоконде» снова потянулись люди.