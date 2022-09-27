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11:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова не тянет на роль ведущей. Но она лучшее, что случалось на телешоу

Ранее источник РИА Новости сообщил, что олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова продолжит вести шоу «Ледниковый период» в предстоящем сезоне. Съемки пока не начались. Ожидается, что они стартуют в октябре. Однако уже ясно, что проект не потеряет главную звезду.

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Источник: РИА "Новости"

Алину критиковали и критикуют очень жестко. Девушка без профильного образования, без склонностей к журналисткой работе, заложенных природой, идет на третий подряд сезон в качестве одной из ведущих самого мощного проекта страны с уклоном в спорт. Болельщики осуждали ее за косноязычность, а публичные люди — за недостаток профессионализма. Высказывались многие — от Иоланды Чен до Рената Лайшева.

Кто присутствовал на съемках программы, подтверждают — Загитовой действительно очень непросто дается работа в кадре. Она часто не может записать подводки с первого дубля, путается в вопросах и запинается. Из-за этого съемочный процесс увеличивается. К разочарованию остальных участников, разумеется.

Подобный результат предполагался изначально. Алина — человек визуального жанра. Показывать ей значительно легче, чем объяснять. Только наивные люди полагали, что она легко вживется в абсолютно новую для себя роль и сразу будет выглядеть в ней органично. Чтобы более-менее раскованно чувствовать себя перед камерами, ушло два сезона. Третий почти наверняка не будет для Загитовой совершенным.

Выходит, Илья Авербух и организаторы допустили ошибку, пригласив ее?

Думаю, все высказанное выше Илья Изяславич держал в голове еще на стадии переговоров. Вряд ли он вообще видел в Алине классическую ведущую или интервьюера. Для звезды ее масштаба роль слишком приземленная, обрубающая ее главный функционал — притягивать аудиторию. До позапрошлого сезона «Ледниковый период» переживал кризисный период. Полумеры бы не помогли вытащить проект в мейнстрим.

Организаторам и Авербуху нужна была хайп-машина, а не просто хорошая говорящая голова. Чтобы фанаты часами обсуждали, в каком платье она проведет следующий выпуск. Чтобы завистники ловили каждую ее оговорку и растаскивали по соцсетям. Чтобы ее персональные болельщики приходили на съемки, а хейтеры… Да и хейтеры тоже. И таких было немало.

Разве имеет значение, как она говорит и задает вопросы? Да, пора честно себе в этом признаться — Алина пока не ведущая и не журналист. Она любит вспоминать историю, как в Пхенчхане журналист спросил ее, рада ли она победе на Олимпиаде. Дескать, это пример самого глупого вопроса, который ей задавали. Проблема только в том, что испытание классической микст-зоной, где общение должно быть поверхностным и конкретным, Алина сама пока что выдерживает с большим трудом.

Да, у Алины несовершенная речь. Помню, однажды в моем с ней интервью она даже это признала. Причем сама, без наводящих вопросов. Я был ошарашен. Она ответила что-то вроде «Хорошо, что я об этом говорю, потому что это искренне».

Как искренне и то, что Загитова все еще недостаточно хороша, чтобы быть ведущей без отрыва от собственного имени. Однако у нее есть главное — время совершать ошибки. Кредит доверия к ней за счет спортивных заслуг и невероятной популярности растягивается чуть ли не до бесконечности.

Даже не будучи профессиональной ведущей, Загитова — лучшее, что могло случиться с телешоу в его современную историю. Совершенно логично, что организаторы не горят желанием разбазаривать такие кадры.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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