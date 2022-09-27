Загитова не тянет на роль ведущей. Но она лучшее, что случалось на телешоу

Алину критиковали и критикуют очень жестко. Девушка без профильного образования, без склонностей к журналисткой работе, заложенных природой, идет на третий подряд сезон в качестве одной из ведущих самого мощного проекта страны с уклоном в спорт. Болельщики осуждали ее за косноязычность, а публичные люди — за недостаток профессионализма. Высказывались многие — от Иоланды Чен до Рената Лайшева.

Кто присутствовал на съемках программы, подтверждают — Загитовой действительно очень непросто дается работа в кадре. Она часто не может записать подводки с первого дубля, путается в вопросах и запинается. Из-за этого съемочный процесс увеличивается. К разочарованию остальных участников, разумеется.

Подобный результат предполагался изначально. Алина — человек визуального жанра. Показывать ей значительно легче, чем объяснять. Только наивные люди полагали, что она легко вживется в абсолютно новую для себя роль и сразу будет выглядеть в ней органично. Чтобы более-менее раскованно чувствовать себя перед камерами, ушло два сезона. Третий почти наверняка не будет для Загитовой совершенным.

Выходит, Илья Авербух и организаторы допустили ошибку, пригласив ее?

Думаю, все высказанное выше Илья Изяславич держал в голове еще на стадии переговоров. Вряд ли он вообще видел в Алине классическую ведущую или интервьюера. Для звезды ее масштаба роль слишком приземленная, обрубающая ее главный функционал — притягивать аудиторию. До позапрошлого сезона «Ледниковый период» переживал кризисный период. Полумеры бы не помогли вытащить проект в мейнстрим.

Организаторам и Авербуху нужна была хайп-машина, а не просто хорошая говорящая голова. Чтобы фанаты часами обсуждали, в каком платье она проведет следующий выпуск. Чтобы завистники ловили каждую ее оговорку и растаскивали по соцсетям. Чтобы ее персональные болельщики приходили на съемки, а хейтеры… Да и хейтеры тоже. И таких было немало.

Разве имеет значение, как она говорит и задает вопросы? Да, пора честно себе в этом признаться — Алина пока не ведущая и не журналист. Она любит вспоминать историю, как в Пхенчхане журналист спросил ее, рада ли она победе на Олимпиаде. Дескать, это пример самого глупого вопроса, который ей задавали. Проблема только в том, что испытание классической микст-зоной, где общение должно быть поверхностным и конкретным, Алина сама пока что выдерживает с большим трудом.

Да, у Алины несовершенная речь. Помню, однажды в моем с ней интервью она даже это признала. Причем сама, без наводящих вопросов. Я был ошарашен. Она ответила что-то вроде «Хорошо, что я об этом говорю, потому что это искренне».

Как искренне и то, что Загитова все еще недостаточно хороша, чтобы быть ведущей без отрыва от собственного имени. Однако у нее есть главное — время совершать ошибки. Кредит доверия к ней за счет спортивных заслуг и невероятной популярности растягивается чуть ли не до бесконечности.

Даже не будучи профессиональной ведущей, Загитова — лучшее, что могло случиться с телешоу в его современную историю. Совершенно логично, что организаторы не горят желанием разбазаривать такие кадры.