Фигуристы Степанова и Букин взяли паузу в выступлениях из-за травмы партнерши
Как сообщили ТАСС тренеры спортсменов, у Степановой обострилась травма спины.
Как сообщили ТАСС тренеры спортсменов, у Степановой обострилась травма спины.
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, взяли паузу в карьере из-за обострения травмы спины у партнерши. Об этом ТАСС во вторник сообщили тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин.
«Степанова и Букин взяли паузу в карьере по состоянию здоровья партнерши, — сказали ТАСС тренеры фигуристов. — У Степановой обострилась травма спины».
Степановой 27 лет, Букину — 29 лет, они являются двукратными чемпионами России, двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы. На Олимпиаде в Пекине спортсмены заняли шестое место.