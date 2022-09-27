Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Ирландия
Армения
10
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Украина
Шотландия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Португалия
Испания
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Швейцария
Чехия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Албания
Исландия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Норвегия
Сербия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Швеция
Словения
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Косово
Кипр
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Греция
Северная Ирландия
10
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
Сибирь
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Амур
31
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Авангард
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
03
Все события
Фоторепортажи
13Ирина Роднина — героиня для кино
37«Зенит» обыграл «Спартак» в Москве
20:50 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Степанова и Букин взяли паузу в выступлениях из-за травмы партнерши

Как сообщили ТАСС тренеры спортсменов, у Степановой обострилась травма спины.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, взяли паузу в карьере из-за обострения травмы спины у партнерши. Об этом ТАСС во вторник сообщили тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин.

«Степанова и Букин взяли паузу в карьере по состоянию здоровья партнерши, — сказали ТАСС тренеры фигуристов. — У Степановой обострилась травма спины».

Степановой 27 лет, Букину — 29 лет, они являются двукратными чемпионами России, двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы. На Олимпиаде в Пекине спортсмены заняли шестое место.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Татьяна Тарасова: неуместно болельщикам такое писать
Что написал Федун новому руководству "Спартака"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь