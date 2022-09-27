Фигуристы Степанова и Букин взяли паузу в выступлениях из-за травмы партнерши

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, взяли паузу в карьере из-за обострения травмы спины у партнерши. Об этом ТАСС во вторник сообщили тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин.

«Степанова и Букин взяли паузу в карьере по состоянию здоровья партнерши, — сказали ТАСС тренеры фигуристов. — У Степановой обострилась травма спины».