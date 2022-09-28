Тарасова высказалась о повестках фигуристам Алиеву и Игнатову

«Я думаю, их нужно защитить, потому что они и так защищают родину. Ребята в основном составе сборной. Мы без них не сможем выступать на чемпионатах Европы и мира. Нужно отодвинуть их призыв на дальние сроки. Но нельзя сказать, чтобы их полностью освободили… Это будет неправильно для всех», — сказала Тарасова «СЭ».