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18:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тарасова высказалась о повестках фигуристам Алиеву и Игнатову

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о том, что Дмитрию Алиеву и Макару Игнатову вручили повестки из военкомата.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Я думаю, их нужно защитить, потому что они и так защищают родину. Ребята в основном составе сборной. Мы без них не сможем выступать на чемпионатах Европы и мира. Нужно отодвинуть их призыв на дальние сроки. Но нельзя сказать, чтобы их полностью освободили… Это будет неправильно для всех», — сказала Тарасова «СЭ».

23-летний Алиев — победитель чемпионата Европы-2020, чемпион России-2020. На Олимпийских играх 2018 года он занял седьмое место.

22-летний Игнатов взял серебро на чемпионате России-2021.

Ранее, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация.

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