Фигуристы Загорски и Гурейро приостановили карьеру

ТАСС, 29 сентября. Серебряные призеры чемпионата России 2021 года в танцах на льду Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро решили сделать паузу в карьере. Об этом Гурейро написал в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«В прошлом году у Тиффани диагностировали тяжелую болезнь, которая, к сожалению, лишила ее возможности полноценно выступать в прошлом сезоне, — написал Гурейро. — После этого трудного периода времени Тиффани решила взять перерыв, чтобы полностью восстановиться. Поскольку процессы восстановления могут быть разными для всех, это заняло больше времени, чем ожидалось. Но сейчас она вновь начинает чувствовать себя хорошо».

«Не менее важно отметить, что в связи с текущими событиями у нас на данный момент отсутствует возможность соревноваться на международном уровне, поэтому мы решили не торопить процессы восстановления и взять перерыв в этом сезоне, — продолжил он. — Это было очень сложное решение, и на его принятие ушло много времени, так как мы соревнуемся уже много лет. Мы берем паузу, чтобы перевести дыхание и решить, что делать дальше».