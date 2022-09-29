Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Факел
Крылья Советов
01
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист
Ак Барс
32
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сибирь
Футбол. Кубок России
20:30
Спартак
Зенит
Футбол. Кубок России
15:00
Ахмат
Ростов
31
Все события
Фоторепортажи
27ЦСКА — «Ак Барс»: Загитова на трибуне и первый гол Радулова
33Тюкавин прервал неудачную серию «Динамо», Абаскаль впервые проиграл со «Спартаком» в РПЛ: фото дерби
18:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Плющенко высказался о частичной мобилизации

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о частичной мобилизации в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Если придет повестка, то я никуда не буду убегать. Мы должны защищать своих детей и наше будущее. Это моя позиция», — заявил Плющенко, добавив, что не поддерживает людей, которые уехали из страны после 21 сентября.

28 сентября стало известно о получении повесток двумя членами сборной России по фигурному катанию — Дмитрием Алиевым и Макаром Игнатовым. Чемпиону России и Европы 2020 года Алиеву 23 года, серебряному призеру чемпионата страны Игнатову — 22. Федерация фигурного катания на коньках России запросила для спортсменов отсрочку.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Справка
Частичная мобилизация в РФ в 2022 году: вопросы и ответы Что надо знать о призыве к участию в спецоперации в Донбассе
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как звезда мирового спорта оказалась на грани суицида, но смогла начать новую жизнь
Как нелепое ДТП и смерть известного ученого сломали карьеру одного из лучших футболистов СССР?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь