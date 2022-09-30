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15:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юдзуру Ханю объявил о создании собственного ледового шоу

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю на своей странице в Twitter сообщил о создании первого собственного ледового шоу.

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Источник: РИА "Новости"

Обладатель золотых медалей Олимпиад в Сочи и Пхенчхане Ханю в июле объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 27 лет. Японец был намерен продолжать выступления в ледовых шоу.

Новое шоу называется «Пролог», оно спродюсировано лично Ханю «вплоть до мельчайших деталей». Первые показы шоу пройдут 4 и 5 ноября в Йокогаме (Япония). Также постановки состоятся 2 и 3 декабря в Хатинохе.

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