Юдзуру Ханю объявил о создании собственного ледового шоу
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю на своей странице в Twitter сообщил о создании первого собственного ледового шоу.
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю на своей странице в Twitter сообщил о создании первого собственного ледового шоу.
Обладатель золотых медалей Олимпиад в Сочи и Пхенчхане Ханю в июле объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 27 лет. Японец был намерен продолжать выступления в ледовых шоу.
Новое шоу называется «Пролог», оно спродюсировано лично Ханю «вплоть до мельчайших деталей». Первые показы шоу пройдут 4 и 5 ноября в Йокогаме (Япония). Также постановки состоятся 2 и 3 декабря в Хатинохе.