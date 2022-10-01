Фигуристка Трусова ушла из группы Тутберидзе

«Саша будет тренироваться в группе Соколовской», — сказал источник.

Трусовой 18 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине 2022 года в женском одиночном катании, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2022). Фигуристка является заслуженным мастером спорта России, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.