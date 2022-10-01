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21:28 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Трусова ушла из группы Тутберидзе

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник.

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Источник: РИА "Новости"

«Саша будет тренироваться в группе Соколовской», — сказал источник.

Трусовой 18 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине 2022 года в женском одиночном катании, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2022). Фигуристка является заслуженным мастером спорта России, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Трусова во второй раз ушла из группы Тутберидзе. В первый раз фигуристка перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко 6 мая 2020 года.

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