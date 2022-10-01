Трусова почти в ЦСКА. Фигуристка уходит от Тутберидзе после олимпийского сезона?

Как это часто бывает, информация о переходах в фигурном катании появляется неожиданно, посреди вечера выходного дня. Так было, кстати, и с прошлым уходом Трусовой от Тутберидзе, который случился на майских праздниках два года назад. Теперь РИА «Новости» со ссылкой на свой источник написал, что фигуристка, исполнившая пять четверных на Олимпиаде, теперь будет заниматься у Светланы Соколовской, у которой тренируется ее [Трусовой] возлюбленный Марк Кондратюк — и вряд ли это простое совпадение. Что все это значит?

Реальную картину скрывают

Снова весь процесс перехода остался за кулисами. Слухи о трансфере появились еще на Олимпиаде в Пекине, когда, как говорят источники, Трусова перестала общаться с со своей более успешной одногруппницей Анной Щербаковой. Но тогда это были скорее умозрительные теории на основе эмоционального монолога Александры после завоевания серебра (де-факто поражения), лайков Соколовской в соцсетях и тому подобного. То «я ненавижу всех!» и «вы все знали!» было не просто так — как бы нас потом ни убеждали, что это минутное затмение. Трусова и Тутберидзе мило шутили на прокатах неделю назад, в субботу. А в воскресенье… Фигуристка не вышла на старт якобы из-за травмы. Теперь этот невыход заиграл новыми красками. Если, конечно, информация о трансфере подтвердится.

После Олимпиады в соцсетях обсуждались переговоры Соколовской и Трусовой, которые, опять же, якобы имели место в мае. Тогда Саша нанесла визит в ЦСКА, но вроде как необычной фигуристке не подошли методики армейского тренера. Сейчас, после закрытия трансферного окна (абсолютно условного и никакой роли в случае Трусовой не играющего), наверное, стали подходить.

Не исключаю, что этому могло способствовать развитие санкционной ситуации — когда понятно, что международных соревнований в ближайшее время не увидишь, можно кататься для души. А «для души» на данный момент понятно сейчас где — в ЦСКА. Думаю, каждый из нас сильно удивится, если Марк и Саша не обсуждали переход. Сам Кондратюк мои догадки о «переманивании» не прокомментировал. Но было бы еще удивительнее, чем сам переход, если бы он их подтвердил.

А фанаты уже успели пошутить, что два фигуриста решили просто поменяться местами.

Трусова движется к завершению карьеры?

Второй напрашивающийся вывод, если переход подтвердится, — Трусова постепенно склоняется если не к завершению карьеры, то хотя бы к смене формата. Многочасовые тренировки, жесткий стиль Тутберидзе — под этим напором рано или поздно ломались почти все. Соколовская с ее смехом и внешней мягкостью контрастирует. Нет, она, конечно, не либерал, но никак не жесткий специалист. А Трусова хоть и говорила как-то в интервью «СЭ», что хочет кататься до 22, «а потом дети», но могла поменять мнение с учетом обстоятельств.

Наконец, сложно отделаться от аналогий «Трусогейта» с «Медвегейтом» четырехлетней давности. Те же слезы, та же перепалка с тренером на Олимпиаде. Партнеры по сборной России рассказывали, что после возвращения в номер в Пхенчхане Медведева была в бешенстве и не понимала, зачем ей продолжать кататься. Однако нашла в себе силы и через год взяла бронзу на чемпионате мира с Брайаном Орсером. Но это была ее последняя медаль.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KnwlY_TlyLw" title="The Tragedy of Alexandra Trusova - Behind the scenes. English Sub. Press-Conference." frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У Трусовой на внутрироссийской арене неплохие перспективы и без вкалывания в режиме 24/7. Призовые на своих этапах «Гран-при» она возьмет, на чемпионате России будет одной из претенденток на медали. А дальше… можно и детей рожать, действительно. Это нужная миссия, особенно сейчас.

Смена статуса Соколовской

Соколовская после успешной работы с Кондратюком стала явным претендентом на пост номер два в тренерской иерархии российского фигурного катания — по крайней мере, среди одиночников. Кондратюк обыграл Коляду на чемпионате России, пробился единолично в командник. Затем Соколовская сделала шаг в женской одиночке, перехватив у Сергея Давыдова Софью Самоделкину, — и сделала с ней прекрасную короткую программу, в которой полностью переформатировала атлетичную вчерашнюю юниорку.

И вот теперь — возможная заявка на борьбу за пост номер один. Плющенко попытался два года назад — не получилось. Получится ли у Соколовской?