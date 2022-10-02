Итальянская фигуристка Талалайкина хочет вновь выступать за Россию
Итальянская фигуристка Мария Талалайкина хочет вновь выступать за Россию, сообщает РИА Новости.
Итальянская фигуристка Мария Талалайкина хочет вновь выступать за Россию, сообщает РИА Новости.
Талалайкина изъявила желание вернуться в группу скандального тренера Евгения Рукавицына, которого обвиняли в унижениях собственных учеников.
20-летняя Мария Талалайкина является призером международных турниров, она покинула Россию и переехала в Италию перед началом прошлого сезона.