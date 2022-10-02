Итальянская фигуристка Талалайкина хочет вновь выступать за Россию

Талалайкина изъявила желание вернуться в группу скандального тренера Евгения Рукавицына, которого обвиняли в унижениях собственных учеников.

20-летняя Мария Талалайкина является призером международных турниров, она покинула Россию и переехала в Италию перед началом прошлого сезона.