Плющенко уверен, что фигуристки смогут прыгнуть четверной аксель
15 сентября этот элемент первым в мире исполнил американец Илья Малинин.
15 сентября этот элемент первым в мире исполнил американец Илья Малинин.
МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Тамара Харинская/. Фигуристки, выступающие в женском одиночном катании, смогут исполнить четверной аксель в программах. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
«Был наш уникальный Артур Дмитриев, катался, кстати, у Алексея Николаевича Мишина, мы уже тогда должны были нормально относится к четверному акселю, — сказал Плющенко. — Малинин действительно сделал четверной аксель блестяще, блестяще он его выполняет и на тренировках, он его первым сделал. Я еще 15 лет назад сказал, что будут девочки прыгать все четверные прыжки, тройные акселя, каскад из двух четверных прыжков, и четверной аксель у девочек будет, это вопрос времени. Посмотрите, какой сейчас инвентарь, посмотрите, какие сейчас условия, мы не можем сравнивать с советским временем — не было таких катков, дворцов, тренажеров, столько новинок появилось, раньше катались на тряпках, сворачивали голеностопы, сейчас шикарные лезвия, шикарные ботинки».
15 сентября американец Илья Малинин чисто исполнил четверной аксель на турнире US International Classic в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). 17 ноября 2018 года на этапе серии Гран-при в Москве россиянин Артур Дмитриев предпринял попытку исполнения акселя в четыре оборота, но допустил падение, к тому же судьи постановили, что прыжок был недокручен. В январе на чемпионате США имеющий американское гражданство Дмитриев снова попытался исполнить четверной аксель, но из-за ошибки элемент не был засчитан. Аксель является самым сложным и «дорогим» прыжком согласно системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU), базовая оценка за четверной аксель составляет 12,5 балла.