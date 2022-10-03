Плющенко уверен, что фигуристки смогут прыгнуть четверной аксель

«Был наш уникальный Артур Дмитриев, катался, кстати, у Алексея Николаевича Мишина, мы уже тогда должны были нормально относится к четверному акселю, — сказал Плющенко. — Малинин действительно сделал четверной аксель блестяще, блестяще он его выполняет и на тренировках, он его первым сделал. Я еще 15 лет назад сказал, что будут девочки прыгать все четверные прыжки, тройные акселя, каскад из двух четверных прыжков, и четверной аксель у девочек будет, это вопрос времени. Посмотрите, какой сейчас инвентарь, посмотрите, какие сейчас условия, мы не можем сравнивать с советским временем — не было таких катков, дворцов, тренажеров, столько новинок появилось, раньше катались на тряпках, сворачивали голеностопы, сейчас шикарные лезвия, шикарные ботинки».