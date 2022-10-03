В нашем фигурном катании образуется новый центр силы. Не зря Трусова ушла к Соколовской

«На катке я как-то услышала достаточно обидную фразу в свой адрес — мол, к Соколовской ушли, значит, ничего не получится», — рассказывала Светлана Владимировна в интервью «Р-Спорт» в 2017 году. До недавнего времени у Соколовской действительно была репутация тренера, к которому уходят завершать карьеру. Специалист из ЦСКА милосердно принимала фигуристов, оказавшихся никому не нужными, но вывести их на новый уровень, увы, не получалось.

Вот самые известные примеры спортсменов, которые вскоре после трансфера к Светлане Владимировне закончили с фигурным катанием.

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Полина Шелепень после перехода от Тутберидзе к Соколовской неудачно выступила на Гран-при Канады, заняв 10-е место, потом приостановила карьеру из-за травмы, а затем, потеряв место в сборной, сменила спортивное гражданство на израильское. Однако под новым флагом фигуристка так и не выступила, завершив карьеру.

Жан Буш провёл со Светланой Владимировной три года. Первый сезон после перехода сложился для фигуриста неплохо — на Универсиаде в Италии он оказался в шаге от пьедестала. Следующий сезон фигурист пропустил из-за травмы, а после возвращения на соревнования не смог отобраться на чемпионат России. Вскоре Жан ушёл из спорта.

На закате карьеры к Соколовской перешла Мария Сотскова. Участница Олимпиады в Пхёнчхане выступила под руководством нового тренера на мемориале Непелы и на двух этапах Гран-при — везде неудачно. Вскоре фигуристка перестала тренироваться и завершила карьеру.

Самарин помог заявить Соколовской о себе, а Кондратюк превратил ЦСКА в центр силы

Но есть и положительный пример: в 2014 году Соколовская приняла в свою группу Александра Самарина — фигуриста, который, по словам наставницы, «не нравился никому», да и ещё был травмирован. Саша всегда выделялся упорством и трудолюбием, что сразу разглядела Светлана Владимировна — и не смогла не протянуть спортсмену руку помощи.

Соколовская и Самарин много работали, чтобы выбиться в элиту российского мужского катания, и у них получилось. Впоследствии именно Саша стал первым учеником, который прославил имя Светланы Владимировны: он взял серебро на чемпионате Европы — 2019, навязав борьбу великому Хавьеру Фернандесу, а затем остался в шаге от пьедестала на финале Гран-при в Турине. Соколовская и сама признавалась, что именно Самарин сделал её настоящим тренером.

«По отношению к нему [Самарину] я поначалу повела себя как мать. И только потом поняла, что рядом с Сашкой превращаюсь в тренера. Он невероятно меня в этом смысле раскрутил. С ним мне захотелось попробовать и это, и то, и другое, и третье. Хотя в целом он ведь самый обыкновенный спортсмен», — рассказывала Соколовская «Р-Спорту».

Светлана Соколовская и Александр Самарин | Источник: РИА "Новости"

Марк Кондратюк, неожиданно выстреливший на чемпионате России — 2021 и сумевший удержать свой успех, подтвердил умение Светланы Владимировны воспитывать одиночников высокого уровня. Буквально за полтора года Марк превратился из «ноунейма» в главного фигуриста России. Выиграв чемпионат страны, чемпионат Европы и олимпийское золото в команде, Кондратюк сделал Соколовскую главным тренером одиночников в России. После его триумфа в ЦСКА потянулись уже не фигуристы на закате карьеры, а талантливые юниоры — Николай Колесников и Эдуард Карартынян, занимавшиеся ранее у Тутберидзе.

Штаб Светланы Владимировны начал стремительно превращаться в центр силы — как минимум в мужском катании.

Самоделкина и Трусова — мощный челлендж для Соколовской

Однако в апреле у Соколовской появился отличный шанс заявить о себе и в женском катании. Одна из самых одарённых фигуристок России Софья Самоделкина совершила трансфер внутри ЦСКА и теперь тренируется у Светланы Владимировны.

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Решение Софы вызвало неоднозначную реакцию, ведь Соколовская ещё не показывала крутых результатов с девочками. Тем более она никогда не ставила им ультра-си. А Самоделкина — вызов непростой: амбиций у неё не меньше, чем у Трусовой. К чему приведёт это сотрудничество — одна из главных интриг сезона. А также очень мощный челлендж для Соколовской, которая сможет показать, что умеет работать не только с мальчиками.

Про переход Трусовой в ЦСКА в целом можно сказать то же самое, что и про переход Самоделкиной — их ситуации во многом похожи. Только если для Софы трансфер к Соколовской был просто риском, то для Саши — это риск в квадрате, ведь на неё, помимо прочего, будет оказываться колоссальное давление. Эксперты уже успели чётко обозначить своё отношение к этой авантюре, и оно скорее негативное.

Трусова способна найти то, чего ей так не хватает, у Соколовской

Но если же посмотреть на ситуацию здраво, можно сказать, что у Трусовой есть все шансы найти в ЦСКА то, что она ищет. Если источники «Р-Спорт» правы и Саша действительно перешла к Соколовской из-за тяжёлого режима тренировок в «Хрустальном», который обостряет её травмы, то она выбрала подходящего тренера. Соколовская известна тем, что не форсирует восстановление своих учеников.

Самарин страдает от хронической травмы спины, но при этом продолжает соревноваться и периодически показывает крутые результаты. Кондратюк прошёл через испытание болезнью Осгуда-Шляттера и добился успеха. В случаях с Колесниковым, которого беспокоят колени, и Самоделкиной, страдавшей от травмы ноги, Светлана Владимировна тоже сразу обозначила, что сначала восстановление, а потом — нагрузки. Нет никаких сомнений, что в новом тренерском штабе Саше дадут время на лечение и только потом будут требовать результата.

Александра Трусова | Источник: Чемпионат.com

Ко всему прочему, Трусова нуждается в человечном отношении, что стало понятно ещё на Олимпиаде. После главного разочарования в жизни Саше необходимо ощутить свою самоценность, и тут напрашивается параллель с историей Евгении Медведевой. После поражения в Пхёнчхане Женя была сломлена, и помог ей преодолеть кризис Брайан Орсер, давший понять, что медаль — это не то, что её определяет.

Наверняка то же самое нужно и Саше, и в её случае наставником способна выступить Соколовская — человек гибкий и поддерживающий. В этом отношении Светлана Владимировна — идеальный тренер для Трусовой. Кто бы что ни говорил, концепция «сошёл с пьедестала — и ты никто», которая активно применяется в «Хрустальном», порой срабатывает в минус, и в таком случае спортсмену нужен индивидуальный подход, способный вывести его из кризиса.

Всё это Трусова способна найти у Соколовской, которая не раз проявляла себя очень сопереживающим человеком. Причём не только к своим спортсменам. Чего стоит только реакция Светланы Владимировны на страшное падение Евгения Семененко на апрельском шоу Плющенко. Наставница подлетела к фигуристу одной из первых, хотя он никогда не был её учеником. Такое человечное отношение не может не вызывать уважения. Вполне возможно, что за этим к Соколовской как раз и идут.

Трусова — рискованный вызов для Соколовской

В российском спорте сложилось так, что тренер должен быть жёстким и авторитарным — именно так быстрее всего приходит результат. Но это точно не история Соколовской. Со своим материнским отношением к фигуристам Светлана Владимировна, может, и идёт медленнее по карьерной лестнице, но это не значит, что её путь неправильный. Совпадение или нет, однако в стрессовое для нашего спорта время фигуристы начали тянуться именно к ней, ведь сейчас им как никогда важно почувствовать себя нужными.

Для самой Соколовской такой наплыв спортсменов — сложное испытание, которое определит, сможет ли она стать значимым тренером для нашего фигурного катания. Особенно сложно ей будет с Трусовой — велик риск снова поднять разговоры о том, что она — тренер, к которому приходят на закате. Но если Светлана Владимировна справится со всеми этими вызовами, то её группа вполне способна стать новым центром силы российского фигурного катания.