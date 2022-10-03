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17:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасова назвала Плющенко идиотом после его высказывания о Ягудине

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Евгения Плющенко за слова об Алексее Ягудине.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире шоу-программ, сказав, что тот не умеет кататься.

«Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место! Идиот! Просто идиот», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Турнир шоу-программ запланирован на 18—19 марта 2023 года в Москве. В соревнованиях могут принять участие как действующие, так и завершившие карьеру фигуристы.

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