Тарасова назвала Плющенко идиотом после его высказывания о Ягудине

Ранее Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире шоу-программ, сказав, что тот не умеет кататься.

«Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место! Идиот! Просто идиот», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».