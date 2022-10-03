Тарасова назвала Плющенко идиотом после его высказывания о Ягудине
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Евгения Плющенко за слова об Алексее Ягудине.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Евгения Плющенко за слова об Алексее Ягудине.
Ранее Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире шоу-программ, сказав, что тот не умеет кататься.
«Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место! Идиот! Просто идиот», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».
Турнир шоу-программ запланирован на