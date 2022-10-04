Роднина назвала капризом повторный уход Трусовой от Тутберидзе

Парламентарий не стала критиковать спортсменку за ее решение, однако отметила, что считает действия Трусовой капризом.

«Она показывает свой каприз уже не первый раз. То, что Трусова устроила на Олимпиаде, затмит любое событие», — сказала она, добавив, что смена тренерского штаба и программ — это нормальный процесс.