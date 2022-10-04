Роднина назвала капризом повторный уход Трусовой от Тутберидзе
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на повторный уход фигуристки Александры Трусовой из группы тренера Этери Тутберидзе.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на повторный уход фигуристки Александры Трусовой из группы тренера Этери Тутберидзе.
Парламентарий не стала критиковать спортсменку за ее решение, однако отметила, что считает действия Трусовой капризом.
«Она показывает свой каприз уже не первый раз. То, что Трусова устроила на Олимпиаде, затмит любое событие», — сказала она, добавив, что смена тренерского штаба и программ — это нормальный процесс.
Ранее стало известно, что Трусова решила прекратить работу с группой Тутберидзе. На Олипимаде-2022 фигуристка исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, заняв второе место.