Плющенко посоветовал Ягудину купить себе плед и сборник кроссвордов

Ранее Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире шоу-программ, сказав, что тот не умеет кататься. Во вторник Ягудин выложил в соцсетях пост, где приведено очное противостояние фигуристов на турнирах. В ответ Плющенко выложил статистику, согласно которой выиграл больше медалей, чем Ягудин.

«Года идут, но Алеша вместо работы все норовит помериться со мной медалями (да и не только медалями, видимо). Но статистика — вещь упрямая. И если уж пошла такая пьянка, Алеша, напомни мне, когда ты у меня два раза выиграл чемпионат России. Ты когда картинки выставляешь, фактчекинг-то практикуй ради приличия, если у тебя память такая короткая. Ну стыдно, честное слово, в твоих-то годах такую дешевую пыль людям в глаза пускать», — написал Плющенко в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

«Великое разочарование в жизни и в себе, наверное, это жить прошлым. Бесконечно мериться прошлыми заслугами вместо того, чтобы работать и развивать дело своей жизни. Очень жаль мне тебя, Алеша. Кто-то арены ледовые, залы и гостиницы строит, развивает детский и юношеский спорт, делает свои ледовые шоу уже лет 15 как, каждый день тренирует спортсменов, проводя по 8 часов на льду, а кто-то все до сих пор свои медали досчитать не может. Купи себе плед, сборник кроссвордов и подшивку газеты “Жизнь”. Для тебя все это давно стало куда интереснее и дороже льда», — добавил он.

Плющенко по два раза становился олимпийским чемпионом (2006, 2014) и серебряным призером Олимпиады (2002, 2010), трижды выигрывал чемпионат мира (2001, 2003, 2004), семь раз — чемпионат Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четыре раза — Финал Гран-при (2000, 2001, 2003, 2005).