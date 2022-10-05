20-летняя Елизавета Нугуманова похвасталась дорогой машиной. Фото

«Даже не знаю, как подписать этот пост. Но, хочу сказать, мечты сбываются. Теперь по дорогам на любимом “Мерседесе”, — подписала она соответствующие фотографии.

«Поздравляю тебя, очень красивая машина. И ты потрясающе выглядишь», — написал один из подписчиков в комментариях.