20-летняя Елизавета Нугуманова похвасталась дорогой машиной. Фото
20-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка похвасталась, что приобрела автомобиль «Мерседес».
20-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка похвасталась, что приобрела автомобиль «Мерседес».
«Даже не знаю, как подписать этот пост. Но, хочу сказать, мечты сбываются. Теперь по дорогам на любимом “Мерседесе”, — подписала она соответствующие фотографии.
«Поздравляю тебя, очень красивая машина. И ты потрясающе выглядишь», — написал один из подписчиков в комментариях.
«Поздравля-я-яю! Желаю зелёных светофоров и пустых дорог. Пусть малышка тебя только радует!» — добавил другой подписчик.