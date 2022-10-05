Война с детства. Почему Ягудин и Плющенко ненавидят друг друга

Они встретились детьми в группе Алексея Мишина в голодном 1994 году. Ягудин был чуть старше, Плющенко — совсем новичок из Волгограда, хотя там он и считался лучшим. В раздевалке «Юбилейного» царила атмосфера токсичной конкуренции и доминирования, которую раньше было принято называть дедовщиной. Причем Алексей сначала сам страдал от взрослых Татаурова и Новосельцева — его закрывали в шкафчике и гнобили после первых успехов, а потом включился в порочную игру с жертвой в лице Евгения. Тот вспоминает про тычки, затрещины и вербальную агрессию с посылом «вали обратно в свой Волгоград». «Валить» Плющенко было в любом случае некуда — он жил у тренера в счет трети будущих гонораров, потому что ничего другого семья себе позволить не могла.

Обычная подростковая озлобленность, в которой изначально могло и не быть личной неприязни, подпитывалась спортивной конкуренцией — парни соперничали за все подряд, начиная от внимания тренера, места на льду и заканчивая медалями. Обоим казалось, что другому достается всего больше и незаслуженно — лучшая музыка, тренировочное время, участие Мишина. Если один делал прыжок, второй его повторял, добавляя к нему еще один.

Неуступчивость и нежелание свернуть с выбранной дороги — безусловный плюс для спортсмена и в то же время качество, превращающее любого человека почти в невыносимого. Обоих такими можно назвать без преувеличения, особенно когда они оказывались в общем поле с пересекающимися интересами.

Лучшим мог быть только один — а вот кто именно, предстояло выяснить на дистанции. Сначала больше побеждал Ягудин как более взрослый и опытный. Довольно быстро его догнал Плющенко — по техническому арсеналу они были равны. Первая Олимпиада в 1998 году по всем параметрам предназначалась для триумфа Ягудина — Плющенко туда не отобрался. Но Алексей после прекрасной короткой программы простудился под кондиционером и произвольную завалил.

То, что в другой ситуации было бы воспринято как банальное невезение, Алексей Мишин воспринял как очередное проявление взбалмошности ученика. Противоречия между ними разрослись настолько, что когда Ягудина не хотели везти на послеолимпийский чемпионат мира, тренер не подписал письмо в его поддержку. Все же поехав на турнир вместо отказавшегося Ильи Кулика, Ягудин тот чемпионат мира выиграл, а после принял решение от Мишина уйти. И к кому! К многолетней его сопернице Татьяне Тарасовой. Так мальчишеская войнушка амбиций и гормонов вышла на принципиально новый уровень — уровень могучих спин двух великих тренеров.

Вся последующая хронология событий покажет, насколько бессмысленно пытаться из двух слитков золота выбирать самый блестящий и насколько Плющенко и Ягудин все-таки похожи. Каждый безоговорочно выиграл свою Олимпиаду — сначала Ягудин в 2002, потом Плющенко в 2006. У Ягудина на один титул чемпиона мира больше, чем у Плющенко, зато на четыре титула чемпиона Европы меньше. Ягудину ни разу так и не дали выиграть чемпионат России — для Плющенко это стало одним из любимых аргументов несостоятельности соперника. У Ягудина, в свою очередь, есть доказательства, что федерация мстила ему нелояльным домашним судейством за уход к Тарасовой, поэтому ни при каких обстоятельствах ему не могли позволить выиграть чемпионат России.

В остальном же оба они — любимые миллионами фанатов, успешные по сей день, семейные, востребованные каждый в своей сфере. Показательно, что оба ушли из спорта не потому что разлюбили бороться и перестали быть сильнейшими, а просто физически больше не могли кататься. Алексей Ягудин перенес операцию по замене сустава в бедре на титановый, Евгений Плющенко прошел через несколько операций на позвоночнике. Плющенко досталось немного больше времени на борьбу, и он его использовал — его карьера исчисляется сроком в 13 лет с парой перерывов. У Ягудина на все про все было семь лет.

Великая история российского мужского одиночного катания держится на одной ноге и половине спины, и в этом, возможно, Евгению и Алексею стоило бы найти нечто, их объединяющее. Никто из наших одиночников пока не превзошел результаты Плющенко и Ягудина двадцатилетней давности, несмотря не безумный технический скачок фигурного катания. Ну, а уж для своего времени они оба были однозначно лучшими.

Тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер любит повторять, что дуб растет среди дубов. Это значит, что самые сильные спортсмены, самые большие чемпионы вырастают только там, где им есть от кого уносить ноги, есть кого бояться и есть кого желать обойти. Не будь Ягудина, кто знает, увидели бы мы такого дерзкого Плющенко? Не будь Плющенко, кто знает, как сложилась бы карьера у запальчивого Ягудина?

Пусть они продолжают свой трэшток по поводу турнира шоу-программ, если им так хочется. В конце концов, мальчишеские войнушки не заканчиваются даже в 40 лет — они просто немного меняют форму. С уверенностью можно сказать одно — если Плющенко и Ягудин все же решатся участвовать в соревнованиях нового формата и станут бороться друг против друга, для зрителей это будет незабываемо.