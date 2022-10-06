Тренера Татьяну Тарасову госпитализировали

«Не было на съемках [шоу “Ледниковый период”] сегодня, ее увезли в больницу», — сказал источник.

Тарасовой 75 лет, в январе она провела неделю в больнице в связи с плохим самочувствием. В декабре прошлого года заслуженный тренер также была госпитализирована в связи с недомоганием.