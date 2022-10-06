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16:14 (мск), источник: ТАСС

Тренера Татьяну Тарасову госпитализировали

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова госпитализирована и находится в больнице. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник.

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Источник: РИА "Новости"

«Не было на съемках [шоу “Ледниковый период”] сегодня, ее увезли в больницу», — сказал источник.

Тарасовой 75 лет, в январе она провела неделю в больнице в связи с плохим самочувствием. В декабре прошлого года заслуженный тренер также была госпитализирована в связи с недомоганием.

Тарасова в последние годы регулярно комментировала соревнования по фигурному катанию на Первом канале, она входит в жюри телешоу «Ледниковый период».

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